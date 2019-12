Sie werfen dir einen schiefen Blick zu, wenn du mit einer Plastiktüte einkaufen gehst, trennen aber selbst keinen Müll. Sie sind auf Partys deine BFF und später hörst du von anderen, dass sie dich nervig finden. Jeder kennt diese Menschen, die dir ins Gesicht lächeln, es aber in Wahrheit faustdick hinter den Ohren haben. Das liegt vielleicht an ihrer Persönlichkeit, vielleicht aber auch an ihrem Sternzeichen.

Sie tun so, als wären sie die Unschuld in Person, dennoch sollte man sich vor ihnen in Acht nehmen. Die folgenden drei Sternzeichen sind besonders scheinheilig:

Fische

Die sensiblen Fische, die stets ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen haben, sind bei allen beliebt. Genau das nützen sie gerne auch mal aus. Wer ihnen seine tiefsten Geheimnisse anvertraut, sollte besser aufpassen. Denn um an ihre Ziele zu gelangen oder im Job besser dazustehen, verwendet das Sternzeichen diese gegen dich. Die meisten Leute vertrauen dem Fisch aufgrund seiner einfühlsamen Art blind. Doch, auch wenn er nach außen hin freundlich und zuvorkommend wirkt, kann hinter der Fassade ein richtiger Baracuda warten.

Waage

Waagen können manchmal extreme Heuchler sein. Sie predigen anderen stets ihre Vorstellung eines perfekten Lebens und des einzig richtigen Verhaltens vor, halten sich aber selbst nicht an ihre hohen Ansprüche. Wer mit einer Waage befreundet ist, kann durchaus einmal erleben, dass sie aufgrund eines Verhaltens auf jemanden sauer ist, welches sie selbst schon öfters an den Tag gelegt hat.

Skorpion

Skorpione sind treue Sternzeichen. Das ist zumindest das Klischee, das sich durchgesetzt hat. Genau damit spielt der Skorpion auch gerne und macht sich das Vertrauen, das man in ihn setzt, zunutze. Doch man sollte aufpassen. So verständnisvoll und aufrichtig, wie das Sternzeichen immer tut, ist es bei weitem nicht. Zudem belehrt der Skorpion andere Leute gerne, macht aber oft das Gegenteil von dem, was er predigt.