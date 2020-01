Es gibt Menschen, die unglaublich selbstbewusst auftreten und sich so gut wie nie Gedanken darüber machen, was andere von ihnen halten. Doch die meisten von uns sind nicht unbedingt mit dieser Stärke gesegnet. Vor allem diese drei Sternzeichen nicht. Denn sie sind extrem unsicher.

Sie denken einfach viel zu viel über alles nach.

Zwillinge

Zwillinge haben bekanntlich zwei Gesichter. Während sie es zwar oft schaffen, ihre Unsicherheit zu überspielen, so sind sie in Wahrheit doch von Selbstzweifeln geplagt. Dieses Sternzeichen ist ständig hin und hergerissen und ist nie zufrieden mit sich selbst. Hinzu kommt, dass Zwillinge sehr skeptisch sind und anderen nur schwer vertrauen. Das verstärkt ihre Unsicherheit nur noch mehr, weil sie immer darüber nachdenken, was sein könnte.

Fische

Auch Fische zählen zu den Sternzeichen, die sehr unsicher sind. Sie zeichnen sich durch ihre sehr sensible und emotionale Seite aus. Denn Fische sind sehr verletzlich. Und genau das macht sie auch unsicher. Mit ihrer Gefühlswelt sind sie oft überfordert und wissen nicht so recht wohin damit. In großen Runden und auf Partys fühlen sie sich meist unwohl. Nur mit ihren engen Freunden können sie ganz locker und sie selbst sein.

Jungfrau

Der Jungfrau ist die Meinung anderer sehr wichtig. Sie will immer von allen gemocht werden und tut deshalb alles dafür, perfekt zu sein. Und dafür schlüpft sie auch schon mal in die ein oder andere Rolle. Wirklich authentisch ist sie nur bei ganz wenigen Leuten, denn in Wahrheit ist die Jungfrau ziemlich unsicher und nie zufrieden mit sich selbst. Ihr wahres Ich kommt nicht so schnell zum Vorschein. Erst, wenn sie sich richtig wohl fühlt, lässt sie die Hüllen fallen.