In einem Podcast enthüllt Ryan Reynolds, dass er einen ganz berühmten Doppelgänger hat: Ben Affleck. Seit Jahren glauben die Mitarbeiter seines Stammlokals, dass er Affleck ist, gesteht der Superstar.

Sogar über Afflecks Beziehung zu J.Lo werde er befragt.

Ist Ryan Reynolds der Doppelgänger von Ben Affleck?

Das Promis im Alltag vorgeben, überhaupt nicht berühmt zu sein, ist keine Seltenheit. Stars wie Billie Eilish erzählen öfters davon, dass sie Fans auf der Straße versichern, überhaupt kein Promi zu sein, sondern einfach nur ein verblüffend guter Doppelgänger.

Auch Superstar Ryan Reynolds versteckt sich gerne hinter einem Alter Ego. Doch in seinem Fall ist sogar seine Tarnung berühmt. Wie er in dem Podcast „Dear Hank & John“ erzählt, wird er in seiner Stammpizzeria nämlich seit Jahren mit einem ganz berühmten Gesicht verwechselt: Mit Ben Affleck.

„Sie fragen, wie es J.Lo geht“

„Sie glauben, dass ich Ben Affleck bin, und ich habe sie nie korrigiert“, erzählt er. „Ich habe das Gefühl, dass es nicht gut ankommen würde, wenn ich es verraten würde. Ich mache alles ganz normal wie jeder andere auch.“

Die Besuche werden hin und wieder aber auch ganz schön skurril, denn nach einer langjährigen Kundschaft plaudern die Mitarbeiter auch gerne mit Reynolds aka Ben Affleck. „Sie fragen, wie es J.Lo geht, und ich antworte: ‚Großartig, gut.‘ Ich hole die Pizza und gehe los“, erzählt Reynolds im Podcast. Ob Reynolds durch diese Plaudereien vielleicht hin und wieder der Ursprung von zahlreichen Gossip-Quellen über die Beziehung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck ist, bleibt allerdings unklar.

Nachdem er das Geheimnis jetzt öffentlich gemacht hat, ist es vermutlich aber ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis auch das Pizzarestaurant von der kleinen Lüge erfährt. Künftig muss sich Reynolds wohl einen neuen Doppelgänger suchen.