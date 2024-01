Es gibt nichts Schöneres als die Urlaubsplanung zu Beginn des Jahres. Ein Traum! Auch dieses Jahr könnt ihr euch mit den Feiertagen euren Urlaub smart planen und damit insgesamt 55 Tage freihaben.

Wir zeigen euch, wies’s geht!

So könnt ihr euren Urlaub 2024 verdoppeln

Gleich zu Beginn des Jahres, solltet ihr euch lieber schnell überlegen, wie es mit eurer Urlaubsplanung im kommenden Jahr aussehen wird. Plant euren Urlaub am besten so, dass ihr so viel Freizeit wie möglich dabei herausschlagen könnt. Das heißt also: Nutzt die Zeit rund um die Feiertage in Kombination mit euren Wochenenden effizient, um mit wenig Urlaub viele freie Tage zu bekommen. Gute Nachrichten: Wir haben für euch einen smarten Plan erstellt, damit ihr euch nicht mit dem langen Rechnen plagen müsst!

So könnt ihr euch in Österreich mit den Feiertagen 2024 und 24 Urlaubstagen insgesamt 55 freie Tage rausholen:

April

Der Ostermontag fällt dieses Jahr auf den 1. April. Das bedeutet: Wenn ihr euch hier vier Tage Urlaub nehmt, also vom 2. bis 5. April, habt ihr, mit den Wochenenden und dem Feiertag zusammen, insgesamt 9 Tage frei.

Mai

Die nächsten Feiertage stehen dann schon im Mai an. Am 1. Mai ist Tag der Arbeit, der heuer auf einen Mittwoch fällt. Hier könnt ihr also wieder vier Tage Urlaub nehmen und mit den Wochenenden habt ihr wieder 9 freie Tage beisammen.

Der nächste Feiertag ist dann auch schon eine Woche später, am 9. Mai (Christi Himmelfahrt). Der Feiertag fällt auf einen Donnerstag, daher könnt ihr euch direkt den Fenstertag dazu freinehmen und ihr habt somit vier Tage am Stück frei. Perfekt für einen Kurztrip!

Als Nächstes steht dann Pfingsten an: Pfingstmontag ist am 20. Mai. Auch hier kann man sich vier Urlaubstage gönnen und hat mit den Wochenenden wieder 9 freie Tage.

Und zuletzt folgt im Mai Fronleichnam, am 30. Mai. Auch hier eignet sich ein kurzer Trip bestens, denn der Feiertag fällt auf einen Donnerstag – nehmt euch also am 31. Mai frei und genießt volle vier Tage Urlaub!

August

Im Juni und Juli 2024 gibt’s leider eine kurze Feiertags-Pause, doch im August geht’s dann schon wieder weiter. Am 15. August ist nämlich Mariä Himmelfahrt und auch dieser Feiertag fällt wieder auf einen Donnerstag. Wer sich den Freitag freinimmt, holt sich mit dem Wochenende wieder vier Tage Urlaub raus.

Oktober & November

Der Nationalfeiertag wird heuer zwar an einem Samstag gefeiert, dennoch bietet es sich an, schon ab dem 26. Oktober Urlaub zu planen. Denn Allerheiligen (1.11.) fällt heuer auf einen Freitag. Hier kann man sich wieder vier Tage Urlaub nehmen und hat am Ende mit den Wochenenden zusammen insgesamt 9 freie Tage.

Dezember

Richtig viel Urlaub könnt ihr dann im Dezember rausschlagen! Der Feiertag am 8. Dezember ist zwar ein Sonntag, dafür fallen die Weihnachtsfeiertage 2024 endlich mal wieder richtig gut. Wenn ihr euch am 23., 24., 27., 30. und 31. Dezember Urlaub nehmt, habt ihr insgesamt 12 freie Tage.