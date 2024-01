In der Welt der Liebe spielen die Sterne oft eine entscheidende Rolle. Manchmal jedoch geraten selbst die schönsten Liebesabenteuer ins Wanken. Doch drei Sternzeichen sollten deshalb nicht sofort einen Schlussstrich ziehen. Denn es gibt Hoffnung. Besonders diese drei Sternzeichen sollten ihrer Beziehung noch einmal eine Chance geben und ihre Liebe neu entfachen.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich jetzt besonders um ihr Gegenüber bemühen.

Stier

Der Stier, bekannt für seine Sturheit, befindet sich momentan an einer entscheidenden Schwelle in der Liebe. Doch gerade jetzt sollte der Stier seine Hörner eben nicht einziehen und sich zurückziehen. Viel eher sollte er genau jetzt seine romantische Seite entdecken, um die Liebe zu seiner jetzigen Partnerin bzw. zu seinem jetzigen Partner wieder aufblühen zu lassen. Überraschungen, kleine Gesten und ein Hauch von Abenteuer könnten Wunder wirken.

Waage

Auch die Waage befindet sich gerade an einem Scheideweg in der Liebe. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass es mit ihrer Beziehung nun sicher zu Ende geht. Denn der:die Partner:in könnte die wahre Liebe sein. Doch um diese Person nicht zu verlieren, muss sich die sonst so unsichere Waage jetzt von der besten Seite zeigen und alles geben. Romantische Dates, süße Nachrichten und ehrliche Kommunikation könnten das Gleichgewicht wiederherstellen. Die Liebe ist harte Arbeit und nicht selbstverständlich, das muss die Waage nun auch ihrer:ihrem Liebsten zeigen.

Skorpion

Der Skorpion kann in der Liebe sehr intensiv werden und manchmal in die Tiefen der Eifersucht abtauchen. Das wirkt auf einige sehr abschreckend. Das Tierkreisziechen muss endlich lernen, die Stacheln einzuziehen und darauf zu vertrauen, dass sein:e Liebste:r ihn wirklich liebt. Und wie bei so Vielem lässt sich das alles mit Kommunikation lösen. Das Sternzeichen muss sein Gegenüber wissen lassen, was in seinem tiefen Inneren vorgeht. Liebe ist wie ein Feuer – es braucht Pflege, um weiter zu brennen.