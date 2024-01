Zwischen 26. Juli und 11. August finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Und niemand geringeres als Snoop Dogg soll die Sportveranstaltung für die Primetime-Show auf NBC mit seinen witzigen Kommentaren unterstützen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Rapper eine Sportveranstaltung kommentiert.

Snoop Dogg wird Kommentator bei Olympia 2024

Stars ziehen immer? Bei Snoop Dogg mag das tatsächlich der Fall sein. Denn für das Abendprogramm zu den Olympischen Spielen auf NBC wird der Musiker als einer der Sport-Kommentatoren zu sehen sein. Er soll seine einzigartige Sichtweise gleich vor Ort an der Seite von NBC-Moderator Mike Tirico zum Besten geben. Das gab der US-amerikanische Sender nun bekannt.

Der 52-jährige Rapper soll in der Primetime-Show sowohl von den Wettbewerben berichten als auch mit Wettkampfteilnehmenden und deren Familien sprechen. Was dabei nicht fehlen darf: Auch ein Paris-Rundgang mit allen Sehenswürdigkeiten, die von dem 52-Jährigen kommentiert werden. Langweilig wird es mit dem Rapper auf jeden Fall nicht. Wieso aber gerade der Rapper? Surprise, surprise: Der Sender erhofft sich dadurch eine hohe Einschaltquote. Kluger Schachzug, NBC!

Hohe Einschaltquoten

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass der „Drop It Like It’s Hot“-Interpret eine Sportveranstaltung mit seinen lustigen Sprüchen untermalt. Schon im Jahr 2021 berichtet er für den US-Sender Peacock von den Olympischen Spielen in Tokyo. Dabei sorgte er mit seinen witzigen Kommentaren für eine Millionen-Quote und das zu den Höhepunkten des Dressurwettbewerbs.

Snoop Dogg selbst soll laut der Presseaussendung des Senders selbst ein großer Olympia-Fan sein. „Ich bin damit aufgewachsen, Olympia zu gucken, und freue mich darauf, diesen unglaublichen Athletinnen und Athleten bei ihren Bestleistungen zuzusehen„, zitiert der Sender den Rapper in der Aussendung.

Wir dürfen uns auf jeden Fall freuen, vielleicht ist ja dann auch ein Livestream möglich. Laut dem Rapper wird es laut Aussendung nämlich episch. „Wir werden einige fantastische Wettkämpfe haben, und natürlich werde ich den Snoop-Style in die Veranstaltung einbringen. Das werden die epischsten Olympischen Spiele aller Zeiten, also bleibt dran und haltet die Augen offen. Lasst uns diese Spiele unvergesslich machen, den Wettbewerb anheizen und die Besten zu Gold machen.“