Es gibt Serien-News aus Westeros. Denn Erfolgsautor George R. R. Martin enthüllt jetzt, dass weitere Projekte aus dem „Game of Thrones“-Universum in Arbeit seien.

Dieses Mal widmet sich der Autor neuen Abenteuern – und einer neuen Produktionsweise!

„Game of Thrones“-Welt wird erweitert

Eigentlich warten die Superfans von „Game of Thrones“ ja seit Jahren auf eine einzige Ankündigung: den Release von Autor George R. R. Martins Fortsetzung. Denn seit Jahren warten sie auf das sechste Buch aus der Reihe. Bis sie jedoch endlich erfahren, wie sich der Erfolgsautor das Ende einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten gewünscht hätte, wird es wohl noch einige Zeit dauern.

Denn Martin hat offenbar einiges auf seiner To Do Liste, das ihn von der Fertigstellung des Buches abhält. Nachdem seine Bücher zur Erfolgsserie mit Prequel wurden, soll schließlich auch das TV-Universum von „Game of Thrones“ erweitert werden. Und zumindest in diesem Bereich hat Martin positive Nachrichten für seine Fans und Follower:innen. Pünktlich zum Ende des Jahres verkündete er auf seinem Blog nämlich, dass weitere Serien in Arbeit seien. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Denn bei den drei neuen Serien, die der Autor jetzt ankündigt, handelt es sich um Animationsserien.

Und wenn es nach dem Autor gegangen wäre, wären es sogar noch mehr geworden. „Als die letzte Entwicklungsrunde vor ein paar Jahren begann, hatten wir vier Ideen für Zeichentrickserien, an denen einige großartige Talente beteiligt waren. Writers Rooms und Gipfeltreffen, Skizzen und Drehbücher folgten zu gegebener Zeit… aber leider wurden zwei der ursprünglichen Projekte später auf Eis gelegt.“ Stattdessen wurde die Arbeit an zwei Geschichten fortgeführt – und ein weiteres Konzept wurde zur Animationsserie. Und zwar ein Prequel zum Prequel!

Drei Animationsserien in Arbeit

Ja, richtig gelesen; die Reise in die Vergangenheit geht bei „Game of Thrones“ weiter. Denn die dritte Animationsserie, von der Martin in seinem Blog schreibt, erzählt die Geschichte von Corlys Velaryon, den wir in der Prequel-Serie „House of the Dragon“ kennengelernt haben. Unter dem Titel „Nine Voyages“ will die Serie die Abenteuer des als Seeschlange bekannten Mannes zeigen und seine Reisen im Detail nacherzählen. Dass das besser mithilfe von Animationen produziert wird, unterstützt Martin übrigens „voll und ganz“, wie er in seinem Blogbeitrag betont. „Aufgrund von Budgetbeschränkungen wäre eine Live-Action-Version wahrscheinlich zu teuer geworden, zumal die Hälfte der Serie auf See spielt und jede Woche ein anderer Hafen angesteuert werden muss“, so Martin. „Es gibt eine ganze Welt da draußen. Und wir haben eine viel bessere Chance, sie mit Animationen zu zeigen. Deshalb haben wir jetzt drei Animationsprojekte in Arbeit.“

Konkrete Infos zu möglichen Startterminen gibt der Autor allerdings noch nicht. Denn er betont: „Keines davon [Anm. von den Projekten] hat bisher grünes Licht bekommen, aber ich glaube, wir sind kurz davor, mit einigen von ihnen den nächsten Schritt zu machen.“ Martin weiß: „In Hollywood ist nichts sicher“, doch er zeigt sich optimistisch, dass seine Fans die Serien auch wirklich sehen werden.

Bis dahin gibt es aber auch noch jede Menge weiteres Material für „Game of Thrones“-Fans. Die zweite Staffel von „House of the Dragon“ ist schließlich fix und soll im Sommer 2024 erscheinen!