Katzenbesitzer:innen kennen die Situation zu gut: Kaum beginnt man, seinen Koffer zu packen, breiten sich die kleinen Vierbeiner darin aus. Eine Katze hat es auf diesem Weg sogar bis zum Flughafen in New York geschafft. Erst der Scan beim Securitycheck hat die Mieze schließlich enttarnt.

Der Mann zeigte sich sichtlich schockiert über den blinden Passagier.

New York: Katze versteckt sich in Koffer und will sich in Flugzeug schmuggeln

Wie es scheint, hängen Katzen ziemlich an Menschen, oder sie lieben Koffer einfach so sehr, dass sie am liebsten ihr ganzes Leben darin verbringen möchten. So oder so, hat sich ein Vierbeiner still und heimlich in den Trolley eines Mannes geschlichen, als dieser gerade dabei war, ihn für einen Trip zu befüllen. Nichtsahnend machte er sich dann zum Flughafen in New York auf und stellte sich beim Securitycheck an.

Als sein Koffer schließlich an der Reihe war, stoppte das Flughafenpersonal das gesamte Prozedere! Denn als der kleine Trolley des Passagiers durch den Scan lief, konnten sie ihren Augen nicht trauen. Zwischen Hygiene-Artikeln und Kleidung war auf dem Röntgenbild tatsächlich der Körper einer Katze zu sehen. Wie CNN berichtet, öffneten die Mitarbeiter:innen ganz vorsichtig den Koffer …

Katze war quicklebendig

Glücklicherweise hat der Vierbeiner den beengten Transport von der Wohnung bis zum Flughafen unbeschadet überstanden. Denn dem schockierten Flughafenpersonal blickte eine quicklebendige, rotbraune Katze entgegen. Der Passagier wollte den Stubentiger aber keineswegs von New York nach Orlando – seiner Flugdestination – schmuggeln. Vielmehr soll sich die Katze über Nacht in den Koffer gelegt haben und ist offensichtlich unter all den Hemden eingeschlafen.

Da die Katze namens „Smell“ keinen Laut von sich gab, bemerkte der Mann scheinbar auch nichts von dem blinden Passagier. Nicht mal das kleine Büschel an roten Haaren, das aus dem Reißverschluss des Koffers ragte, machte ihn stutzig. Das könnte aber wohl auch daran liegen, dass die Katze dem Mann gar nicht gehörte, sondern eine Bekannte die Besitzerin war.

Rechtliche Folgen wird der tierische Zwischenfall aber nicht haben. Der Flughafen hat keine weiteren Schritte unternommen, da davon auszugehen ist, dass es sich hier tatsächlich um einen ungünstigen Zwischenfall handelte. Dennoch wird Katzenbesitzer:innen immer wieder geraten, den Koffer in separaten Räumen zu packen oder aber sicher zu verschließen, damit es zu einer derartigen Situation gar nicht kommen kann.