Es gibt News für alle „Jack Sparrow“-Fans. Johnny Depp soll im nächsten „Fluch der Karibik“-Film wieder die Rolle des Piraten-Kapitäns schlüpfen. Das behauptet nun zumindest ein Insider. So könnten die Dreharbeiten bereits Anfang 2023 starten.

Sogar der Arbeitstitel des Projekts stehe schon fest: „A Day At The Sea“ soll der Film heißen.

Johnny Depp: Comeback als Captain Jack Sparrow?

Johnny Depp war einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood. Über 14 Jahre lang spielte er den wohl berühmtesten Piraten der Welt – Captain Jack Sparrow! Nachdem der Megastar allerdings von seiner Ex-Frau Amber Heard der häuslichen Gewalt angeklagt worden war, hatten Werbepartner und Produzenten die Zusammenarbeit mit ihm abrupt beendet. Auch seine Hauptrolle im geplanten sechsten Teil der „Fluch der Karibik“-Reihe verlor er dadurch. Denn Disney wollte nichts mehr von dem Schauspieler wissen. Doch der 59-Jährige beweist, dass man tatsächlich aus dem „canceled Club“ zurückkehren kann.

Denn der medienwirksame Prozess gegen seine Ex-Frau ging letztendlich zugunsten des „Sweeney Todd“-Schauspielers aus. Nachdem der Star erst vor wenigen Wochen in Rihannas Fashionshow zu sehen war (was übrigens für mächtig Kritik sorgte), soll Johnny nun auch für die erfolgreiche Filmreihe „Fluch der Karibik“ zurückkehren!

Drehrarbeiten sollen Anfang 2023 starten

Der bekannte Schauspieler soll im nächsten „Fluch der Karibik“-Film tatsächlich wieder in die Rolle des Piraten-Kapitäns „Jack Sparrow“ schlüpfen. Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber „The Sun“. Demnach soll Depp auf dem Drehplan der Produktion zu finden sein. Der Beginn der Dreharbeiten sei für Februar im Vereinigten Königreich angedacht. Und sogar der Arbeitstitel des Projekts stehe schon fest: „A Day At The Sea“ soll der Film heißen.

„Die Planung steht noch ziemlich am Anfang und es steht noch kein Regisseur für das neue Projekt fest“, fügt die anonyme Quelle hinzu. Und bevor die Produktion völlig ins Rollen käme, sei noch ein Probedreh mit Johnny geplant.

„Das ganze Projekt ist streng geheim“

Laut Bericht sei das Drehbuch bereits verteilt worden. Außerdem soll Bruce Hendricks, der an den ersten drei Filmen mitgewirkt hat, als ausführender Produzent genannt worden sein. Weitere Details sind allerdings noch nicht bekannt. „Das ganze Projekt ist streng geheim und Disney will alles so gut wie möglich unter Verschluss halten“, sagte die Quelle.

Bereits vor einigen Monaten zeigte sich ein anderer Insider gegenüber „PopTopic“ zuversichtlich, dass Johnny in seine ikonische Rolle zurückkehren wird, obwohl der Schauspieler dies zunächst selbst dementiert hatte. „Sie [Disney] sind sehr zuversichtlich, dass Johnny ihnen verzeiht und als seine ikonische Figur zurückkehren wird“, behauptete die Quelle. Ob es nun tatsächlich zu einem Piraten-Comeback kommt, wird sich zeigen!