Ob wir schon in Sommerstimmung sind? Aber sowas von! Da darf natürlich auch die passende Nailart nicht fehlen. Welche Nageltrends ihr in diesem Jahr unbedingt mal ausprobieren solltet, lest ihr hier.

Nur so viel: Es wird bunt und auch ein bisschen crazy!

1. Klassische French Nails

Wer hätte das gedacht: Die klassische French Manicure aus den 90ern feiert gerade ihr fulminantes Comeback. Okay, hinsichtlich des aktuellen Y2K-Booms eigentlich kein Wunder. Das Beste an dem Nageltrend: Eure Nägel sehen dadurch gepflegt und edel aus. Und er passt zu wirklich jedem Anlass aka Outfit!

2. Bunte French Nails

Wer ein bisschen mehr Farbe auf seine Hände bringen möchte, der kann die French Nails auch einfach bunt tragen. Nichts verbreitet wohl so viel Summer-Mood, wie bunte Nagelspitzen, richtig? Na dann los! Mit einem dünnen Pinsel kann man das auch ganz einfach zuhause erledigen.

3. Very Peri Nails

Am diesjährigen Pantone-Farbtrend, der sich irgendwo zwischen Lila und Blau bewegt, kommt man nun wirklich nicht mehr vorbei. Wieso also bei den Nägeln aufhören? Wer sich also eine Maniküre im Very-Peri-Look gönnt, liegt damit absolut im Trend.

4. Pool Nails

Kein Sommer ohne Pool(-Farbe)! Das hat sich wohl auch It-Girl Kendall Jenner gedacht, als sie sich vollkommen low key vor einem Burgerladen auf Instagram präsentierte. Was ihren Followern – und natürlich uns! – da sofort aufgefallen ist: Kendalls blauer Nagellack, der ein richtiger Hingucker ist. So hat es die 26-Jährige geschafft, einfach mal einen Nageltrend für den Sommer zu kreieren. Aber mal ehrlich: Wer, wenn nicht sie …

5. Sticker Nails

Es muss nicht unbedingt immer Farbe sein, damit die Nägel richtig herausstechen. Manchmal reicht auch eine schlichte Maniküre mit einem Nail Sticker als Highlight. Den Motiven sind hier keine Grenzen gesetzt – je nach Tagesverfassung kann man sich aussuchen, wonach einem gerade ist. Ein Eis? Blumen? Ein Herz? You name it!

6. Pattern Nails

Wer sich mal so richtig austoben möchte, kann sich einfach ein Muster auf die Nägel zaubern. Besonders angesagt in diesem Sommer ist übrigens ein Schachbrett-Muster in so ziemlich jeder Farb-Kombi. Wer gut mit einem Pinsel umgeht, schafft das bestimmt auch alleine. Allen anderen würden wir empfehlen, einen Nailsalon aufzusuchen, damit am Ende kein vermischtes Etwas auf euren Nägeln schwimmt.

7. XXL Nails

Auch die Extra-Langen Nägel begleiten uns in diesem Sommer wieder. Der Vorteil (außer dass man sich damit super durch die Haare fahren, Dinge öffnen und etwas herunterkratzen kann) ist, dass man sich in Sachen Nailart hier nochmal so richtig austoben kann. Dafür bieten die meist künstlichen Nägel wirklich ausreichend Platz. Und ganz nebenbei sieht es natürlich auch noch richtig gut aus!

8. Natural Nails

Wer mit crazy Nails absolut nichts anfangen kann, wird in diesem Sommer sicherlich nicht enttäuscht. Denn auch No-Manicure-Nails sind wieder absolut im Trend. Und nein, damit meinen wir nicht, dass man seine Nägel im Naturzustand lässt. Das Zauberwort lautet hier: Semi-Transparent! Sprich, man wählt einen Nagellack im Nude-Ton aus und bringt seine Nägel damit zum glänzen.