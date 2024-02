Große Überraschung für Fans der Kultserie „O.C., California“. Schauspielerin Mischa Barton verriet in einem Interview, dass es zwischen ihr und Ben McKenzie nicht nur vor der Kamera funkte. Die beiden haben sich auch abseits der Dreharbeiten gedatet.

„Ich hatte keine Ahnung, was ich tat“, so die Marissa-Darstellerin.

Mischa Barton verrät intime Details über Zeit während „O.C., California“

Die wohl beliebteste und kultigste Teen-Serie der 2000er ist und bleibt „O.C., California“. Tragische Romanzen, pikante Affären und schockierende Wendungen machten die Show zu DEM Gesprächsthema der damaligen Zeit. Vier Staffeln lang sahen wir mehreren Familie der Orange Coast in Kalifornien dabei zu, wie sich ihr Leben immer mehr in ein großes Drama verwandelt – Liebesbeziehungen inklusive. Dass sich bei Serien, die über mehrere Jahre laufen, auch immer wieder Romanzen im echten Leben entwickeln, ist längst kein Geheimnis mehr.

So waren Summer-Darstellerin Rachel Bilson und Seth-Darsteller Adam Brody auch hinter den Kulissen ein Paar. Bei einem weiteren On-Screen-Couple, nämlich Marissa (gespielt von Mischa Barton) und Ryan (Ben McKenzie), dachte wohl niemand, dass sie sich in der Realität näher kommen würden. Denn laut Set-Gossip konnten sich die beiden überhaupt nicht leiden. War das vielleicht nur eine Masche, damit sie in Ruhe ihre Beziehung genießen konnten? Denn wie Mischa Barton jetzt, ganze 17 Jahre nach dem Ende von „O.C., California“, in einem Interview verraten hat, hat sie während der Dreharbeiten tatsächlich Co-Star Ben McKenzie gedatet.

„Ich hatte keine Ahnung, was ich da tat“

Mit dieser Nachricht sorgt die heute 38-Jährige für Herzchenaugen bei eingefleischten „O.C.“-Fans. Denn wir hätten damals wohl alle gerne gewusst, dass sich die beiden auch im wahren Leben richtig toll finden. Die News teilte Mischa jetzt im Gespräch mit Hollywoods bekanntestem Gossip-Podcast „Call Her Daddy“. „Es war nicht nur auf dem Bildschirm“, verriet sie. „Das war mein erstes Mal – ich hatte keine Ahnung, was ich tat“, so die Schauspielerin.

Wie lange die Romanze andauerte und ob es damals richtig ernst zwischen den beiden war, behielt sie allerdings für sich. Mischa war damals, als die Serie startete, gerade mal 17 Jahre alt, Ben schon 25. Dadurch, dass sie noch nicht volljährig war, sorgte die Beziehung mit ihrem Co-Star für mächtig Wirbel. „Die Produzenten gingen zu meinen Eltern“, erinnerte sich die Schauspielerin. „Es war eine ziemliche Tortur. Und das ganz am Anfang der Show, bevor wir überhaupt die Hälfte einer Staffel hinter uns hatten“, schilderte Mischa die Zeit am Set. „Es ist einfach so viel passiert“.

„Zu schnell darauf eingelassen“

Der Altersunterschied und Mischas Minderjährigkeit waren aber nicht die einzigen Hürden, weshalb sich die damals 17-Jährige nie so richtig fallen lassen konnte. „Ich denke, das hat die Sache auch auf die falsche Fährte gebracht, weil wir uns sehr schnell darauf eingelassen haben“, so Mischa. Als dann alles aus war zwischen ihr und Ben, wurde die Sache aber etwas kompliziert. Denn die beiden mussten mit ansehen, wie ihre Ex-Partner:innen andere Personen dateten.

Heute soll Mischa übrigens mit dem Fotografen Gian Marco Flamini glücklich sein, mit dem sie seit 2020 (nicht offiziell) zusammen ist.