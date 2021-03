Der Vollmond am 28. März hat einigen Menschen in der Nacht zugesetzt. Manche Sternzeichen reagieren aber besonders sensibel darauf und spüren die Kraft des Mondes sehr intensiv.

Auf diese drei Sternzeichen hatte der Vollmond eine besonders starke Kraft:

Jungfrau

Der Worm Moon am 28. März stand im Zeichen der Jungfrau. Deshalb hat er auch eine besonders starke Wirkung auf sie. Hinzu kommt, dass Jungfrauen besonders sensible Menschen sind. Deshalb spürt dieses Sternzeichen gerade die volle Anziehungskraft des Vollmondes. Weil er als das erste Zeichen des Frühlings gilt, bringt er besonders viel positive Energie und neue Lebensfreude für dieses Sternzeichen. Diese Kraft spüren Jungfrauen jetzt besonders stark. Das sollten sie nutzen, um ihre aufgeschobenen Punkte auf der To-do-Liste abzuhaken.

Skorpion

Auch auf den Skorpion hat der Worm Moon einen starken Einfluss. Im Gegensatz zur Jungfrau wirkt sich die Anziehungskraft des Vollmondes auf dieses Sternzeichen allerdings leider eher negativ aus. Deshalb fühlt er sich heute ausgelaugt und ist schlecht gelaunt. In der Nacht konnte dieses Sternzeichen kaum schlafen und es geistern gerade Millionen Gedanken durch seinen Kopf. Auch, wenn der Skorpion nach außen hin stark und selbstsicher wirkt, ist dieses Sternzeichen dennoch unglaublich sensibel. Diese negative Energie, die sich im Skorpion gerade breit macht, sollte er aber schnell über Bord werfen.

Krebs

Krebse sind generell sehr sensible Menschen. Deshalb wirken sich Mondereignisse immer besonders stark auf dieses Sternzeichen aus. Auch jetzt spürt der Krebs, dass der Worm Moon am 28. März den Frühling gebracht hat. Denn er fühlt sich voller Energie und Tatendrang. Am liebsten würde er jetzt die ganze Welt bereisen und hundert Dinge gleichzeitig machen. Trotzdem sollte der Krebs es lieber langsam angehen lassen, damit er sich nicht selbst überfordert.