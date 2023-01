Dieses Jahr hält für einige Sternzeichen etwas ganz Besonderes bereit! Denn sie trifft Amors Pfeil kommenden Februar mit voller Wucht. Dafür sorgt eine ganz bestimmte Person. Es ist höchste Zeit, sich seinen Gefühlen hinzugeben.

Wer sich schon sehr bald Hals über Kopf verlieben wird, lest ihr hier.

Widder

Der Widder wird in Kürze auf jemanden treffen, der seine leidenschaftliche Ader teilt. Das Beste: das Sternzeichen rechnet überhaupt nicht damit, daher fliegen die Funken umso mehr. Alles beginnt mit einer kurzen Unterhaltung, in der der Widder sofort merkt, dass er die EINE Person getroffen hat, die möglicherweise sein Leben verändern könnte. Und weil beide Seiten spüren, dass sich hier etwas Einmaliges anbahnt, zögern sie nicht lange, sondern sorgen dafür, dass ein Treffen auf das andere folgt. Eine Entscheidung, die sie mit Sicherheit nicht bereuen werden!

Waage

Das Sternzeichen sollte im Februar besonders aufmerksam durchs Leben gehen. Denn die Chancen stehen wirklich sehr, sehr gut, dass sich die Waage verliebt. Und das auch noch in jemanden, der ihr schon länger nahesteht. Bisher waren ihre Gefühle einfach nicht klar genug, doch jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ihnen freien Lauf zu lassen. Immerhin weiß das Sternzeichen so, auf wen es sich einlässt. Das erste Kennenlernen und all die möglicherweise komplizierten Dinge, erspart es sich somit. Plötzlich gibt es nur noch eine Person im Leben der Waage und alles rund um sie herum verblasst.

Steinbock

Auch der Steinbock erlebt einen Februar voller Schmetterlinge im Bauch. Dafür sorgt der leidenschaftliche Planet Mars, der 2023 regiert und im absoluten Vorteil des Sternzeichens steht. Mit Amors Pfeil im Gepäck wird eine bestimmte Begegnung zu etwas ganz Besonderem. Die Folge: Herzrasen, Excitement und ein echtes Hormon-Wirrwarr! Das kann nur bedeuten, dass sich der Steinbock Hals über Kopf verliebt hat. Und da er schon sehr bald merkt, dass sich hier etwas Ernstes und Festes entwickelt, könnte er auch glücklicher nicht sein.