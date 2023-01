Kommt es nur uns so vor oder ist die Stimmung im Dschungelcamp gerade etwas gedrückt? Die Stars jammern, lästern und sind ziemlich hungrig. Da helfen die zwei erspielten Sterne bei der Prüfung auch nicht unbedingt weiter. Ein Licht am Ende des Tunnels gab es immerhin für Jana. Denn sie darf das Camp verlassen.

Außerdem sind die Camper mit dem nächsten Food-Gate konfrontiert.

Das war Tag 12 im Dschungelcamp

Dass die diesjährigen Dschungelstars Weltmeister in Sachen Lästereien sind, haben sie mehrfach bewiesen. Doch scheinbar gibt es noch so einiges zu bequatschen und die Camper nutzen ihre Chance, sobald ihre temporären Mitbewohner nicht in Hör- und Sichtweite sind, sich so riiiichtig über sie auszulassen. Thema Nummer eins sind einmal mehr Claudia und Cosimo. Daher halten sich Gigi, Cecilia und Jolina auch nicht zurück, einander darin zu bestärken, dass die Designerin ja mal so richtig nervt. Und auch über Cosimo haben sie wenig Gutes zu berichten. Er sei zu sensibel und ein Riesen-Baby. Ob sich das Trio damit nicht viel eher beim Publikum ins Out geschossen hat? Auf Twitter kommen die Läster-Attacken jedenfalls alles andere als gut an.

Lass doch alle mal Cosimo in Ruhe #IBES pic.twitter.com/kW6J0IdB8S — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) January 24, 2023

Eine, die bisher nie hinter dem Rücken von jemandem geredet hat, ist Jana. Dafür hat sie viel zu viele eigene, heftige Geschichten, die sie mit ihren Mitcampern bespricht. Diesmal schüttet sie Jolina ihr Herz aus und sinniert am Lagerfeuer darüber, wie schlimm es in der Schauspielwelt teilweise tatsächlich zugeht. Sexuelle Übergriffe in Hollywood habe sie bereits selbst erlebt, wie sie erzählt. Vor allem in den USA habe sie sehr darunter gelitten, wie es in der Filmbranche zugeht. Erst in der Natur hat die Schauspielerin schließlich zu sich gefunden und einen Ort kreiert, der ihr ihre Kraft zurückgibt.

Dschungelprüfung oder Date für Djamila?

Diesmal entscheiden sich die Dschungelstars dafür, dass Djamila und Cosimo gemeinsam zur Prüfung antreten müssen. Erstere wittert hier bereits die nächste Chance, einen der Ranger näher kennenzulernen. Diesmal hat sie auch Cosimo an ihrer Seite. Denn als er erfährt, dass Djamila unter ihrem Single-Dasein leidet, gibt er sein Bestes, um sie mit einem stämmigen Australier zu verkuppeln. Er versucht, einen der Ranger davon zu überzeugen, ein Blind-Date für Djamila zu organisieren – die Rechnung gehe dann sogar auf ihn, wie er versichert. Und siehe da: Cosi schafft es tatsächlich, dem ausdruckslosen Ranger ein Nicken zu entlocken. Heißt das, Djamila erlebt in Australien noch ihre ganz persönliche Lovestory? Abwarten …

Der letzte Dschungel Bewohner der so auf die Ranger stand wurde auch Dschungelkönig und war Prinz Damien… #IBES — Andreas (@Bugggy) January 24, 2023

Die Dschungelprüfung war allerdings alles andere als romantisch. Cosi und Djamila müssen Memory spielen und sich 16 Bilder einprägen. Sollten sie etwas Falsches aufdecken, droht der Sturz in den Ekel-Tank, gefüllt mit Dschungelschleim, tierischen Innereien und Fischabfall. Jetzt ist also das Kurzzeitgedächtnis angesagt! Doch leider springt es weder bei Cosimo noch bei Djamila an. Sie scheitern Frage für Frage und so verlieren die beiden auch jede Menge Sterne. Am Ende konnten sie gerade mal zwei davon ergattern. Eine Ausbeute, die ganz schön mager ist.

Und weil jetzt auch schon alles wurscht ist, dachte sich Djamila wohl, sie kann Cosi beichten, was es wirklich mit der Bolognese-Lüge auf sich hat. Bei der Schatzsuche hätte Claudia nämlich eine glorreiche Idee gehabt: „Wir behaupten jetzt einfach mal, man hätte uns bei der Schatzsuche Bolognese angeboten und wir hätten die abgelehnt. Ich möchte an dieser Stelle feststellen, uns wurde keine Bolognese angeboten!“, so Djamila ehrlich. Doch Cosimo zeigt sich wenig schockiert und versichert ihr, dass es „okay“ sei. Na dann …

Ein Spiel sorgt für Gefühlschaos im Dschungelcamp

Da es an der RTL-Redaktion wohl nicht spurlos vorübergegangen ist, dass die Stimmung im Camp kippt und die Stars heftig übereinander herziehen, dachten die Mitarbeiter wohl, sie müssen noch etwas mehr Öl ins Feuer gießen. Also holen sie Cosimo ins Dschungeltelefon, in dem zwei prall gefüllte Säcke warten. Der Italiener denkt für einen kurzen Moment, er sei der Weihnachtsmann und dürfe seine Mitcamper beschenken. Allerdings sind die Säcke nicht, wie Cosi denkt, mit Käse gefüllt, sondern mit sprichwörtlichen Päckchen, die alle zu tragen haben. Die Stars müssen dann untereinander entscheiden, welche Eigenschaften sie wem zuteilen. Natürlich befinden sich darunter nicht nur Attribute wie „selbstlos“ (das übrigens Claudia überreicht wurde – why?!) oder „authentisch“.

„Claudia, du bist selbstlos.. hat man ja gestern mit der Bolognese gesehen“ #IBES pic.twitter.com/MVmAOwExAu — Marvin (@maarveo) January 24, 2023

Auch Eigenschaften wie etwa „fake“, „egoistisch“ und „faul“ sind zu vergeben. All das überreichen sie Gigi, der alles andere als happy damit ist. Das brachte den Italiener wohl etwas zum Nachdenken. Denn kurze Zeit später spricht er mit Papis darüber, dass er kaum in der Lage sei, Gefühle zu zeigen. Der Grund dafür liegt in seiner Vergangenheit. Denn zu seinem Vater hatte wohl nie ein gutes Verhältnis. Anstatt Gigi hin und wieder auch zu loben, hat er ihn wohl ständig nur runtergemacht. Umso mehr sei aber der Wunsch in ihm erweckt worden, selbst der beste Vater aller Zeiten zu sein. Sobald er „hier wieder rauskommt“, plant er „ein Baby zu machen“. Ob seine mysteriöse Freundin wohl schon davon weiß? Papis Rat: „Denk lieber nochmal genau darüber nach“ …

Die Bolognese-Bombe ist geplatzt

Bei der Verkündung, wer das Dschungelcamp verlassen muss, hält es Moderatorin Sonja wohl nicht mehr aus und platzt beinahe vor Anspielungen auf die Bolognese-Lüge. Immer wieder fragt sie Claudia, ob die anderen „ES“ schon wüssten und wie sie reagiert hätten. Auch dass Cosimo eingeweiht sei, deutet Sonja an. Während Claudia immer noch die Ahnungslose spielt, zeigen sich die restlichen Stars immer skeptischer. Da ist doch etwas im Busch, ahnt auch Jolina.

Bis auch Cosimo überreißt, worum es gerade geht, dauert es allerdings einige Momente. Sagt er es oder schweigt er? Doch dann lässt er die Bolognese-Bombe einfach so und ohne viel Drumherum platzen. „War nur Spaß mit der Bolognese“. Das war’s! Lucas meint, das hätte er ohnehin angenommen und auch der Rest zeigt sich nicht sonderlich beeindruckt. Nur Papis ist richtig enttäuscht. Er könne so etwas nicht verstehen, so das Model. Ob die Sache damit aber nun endgültig gegessen ist, wird sich zeigen.

Schlussendlich rücken Sonja und Jan dann auch endlich damit raus, wer das Dschungelcamp verlassen muss: Es ist Jana, die sich unheimlich darüber freut! Unter Freudentränen zeigt sich die Schauspielerin erleichtert, dass ihr Wunsch endlich wahr geworden ist.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.