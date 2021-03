Baby-News bei Sänger Jason Derulo! Der Sänger verkündete auf Instagram, dass er mit seiner Freundin Jena Frumes ein Kind erwartet. Auch die Influencerin teilt ihren Fans die großen Neuigkeiten mit.

Wann es aber soweit sein wird, verraten die werdenden Eltern aber noch nicht.

Jason Derulo wird bald Vater

Jason Derulo bekommt bald Nachwuchs. Das verkündete der Sänger jetzt auf Instagram. Mit einem süßen Videoclip teilt der 31-Jährige die großen Neuigkeiten mit seinen Fans. Darin geht er gemeinsam mit seiner Freundin Jena Frumes über den Strand und streichelt ihr über ihre deutlich sichtbare Babykugel. “Kann mich gar nicht mehr auf dieses neue Kapitel in unserem Leben freuen”, schreibt der Sänger zu dem Video. Auch seine Freundin, Influencerin Jena Frumes, teilt ein süßes Bild auf der Social Media-Plattform. Dabei steht sie mit dem zukünftigen Vater ihres Babys gemeinsam am Strand. “Mom und Dad”, schreibt sie dazu. Die Fans sind vollkommen begeistert von den großen Neuigkeiten und posten jede Menge Glückwünsche in den Kommentaren. “Ich freue mich ja so für euch beide! Du siehst toll aus, Jena”, schreibt eine gute Freundin der werdenden Mama.

Noch kein Geschlecht bekannt

Abgesehen von den Baby-News hüllt sich das Paar aber in Schweigen. Denn wann das Baby auf die Welt kommt, verraten Jason und Jena nicht. Auch das Geschlecht bleibt vorerst noch ein Geheimnis.

Erst im Sommer verkündete der Sänger, dass er mit Jena Frumes zusammen ist. Sie sollen sich vor der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennengelernt haben. Im Dezember 2020 erklärte er außerdem, dass er langsam in ein Alter komme, in dem er an Familienplanung und auch über ein Baby nachdenke.