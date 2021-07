Jede Sommersaison gibt es neue Trends und wir haben sie für euch zusammengefasst. Hier erfahrt ihr, was diesen Sommer unbedingt in euren Schrank muss. Ready? Here we go! 👇

1. Netz

Keine Sorge, das Orangennetz modellieren wir nicht zum neuem Rock um. Aber wir finden den Sommertrend Netzkleider richtig richtig schick! Darunter einen Body in der selben Farbe und das Outfit ist perfekt! Mit stylischen Accessoires lässt es sich vom Strandoutfit direkt in ein elegantes Outfit für den Abend umwandeln. Und irgendwie erinnert es uns auch an die vergangenen Festivals, oder? 😎

2. Ballerina

Ja, in diesem Jahr sind Ballerina voll im Trend! Vor allem bunte Farben und coole, stylische Optiken überzeugen uns in diesem Jahr. Als Eyecatcher zu einem schlichten Outfit in den schönsten Farben und Ausführungen sind sie der absolute Burner! Unsere Must-have Schuhe finden wir übrigens bei Görtz! Im Onlineshop findet ihr für jeden Anlass das perfekte Paar – ganz nach dem Motto “It’s a Match”! 😍

Bild: Görtz

3. Puff Puff!

Back again! Die Puffärmel sind endlich wieder als Modetrend bei uns angekommen. Wir lieben den Look einfach so sehr, denn Puffärmel stehen fast jedem! In den verschiedensten Materialien können sie zum Abendoutfit oder daily look kombiniert werden. We liiiike! Wie findet ihr den Look?

4. Loungewear

Ja, Corona hat uns gezeigt, wie sehr wir Loungewear eigentlich lieben. Super bequem genießen wir den Oversized-Look in allen Farben. Aber jetzt tragen wir unsere Loungewear nicht mehr nur in den eigenen vier Wänden: Mit coolen Accessoires lässt sich der Couchlook perfekt für den Stadtbummel umwandeln. Ein paar Kettchen hier, ein Paar Ohrringe da – et voilá!

5. Grunge-Style

Grunge what? Ja, als einer DER Modetrends 2021 gilt der Grunge-Style. Die Kombination aus Heavy Metal und ein bisschen Punk findet 2021 wieder seinen Anklang. Nicht ein Fall für Jedermann, aber die Kombination der richtigen Kleidungsstücke kann definitiv ein cooles Outfit ergeben. 😃 Der Stil aus den 90er-Jahren ist back in the game und wir sind bereit für wilde und rebellische Looks!