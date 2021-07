Es scheint, als sei Adele frisch verliebt! Wie mehrere US-amerikanische Promi-Portale berichten, zeigte sich die Sängerin sehr vertraut mit Rapper Skepta. Die beiden wurden beim gemeinsamen Shopping in Kalifornien gesichtet.

Damit heizen die Musiker die Gerüchteküche weiter an. Denn das ist nicht das erste Mal, dass die beiden miteinander in Verbindung gebracht werden.

Adele soll wieder vergeben sein

Die wohl größte Liebes-Balladen-Sängerin unserer Zeit ist angeblich wieder vergeben. Denn zwischen Adele und dem britischem Rapper Skepta soll es heftig funken. Laut dem Promi-Portal Page Six waren die beiden sogar schon zusammen shoppen. Augenzeugen haben die Musiker in einem Outlet-Center in Kalifornien gesichtet. Und dabei wirkten beide sehr vertraut miteinander.

“Sie saß da ​​und beobachtete ihn, während er Pullover und Hosen aussuchte, Jacken und Mäntel anprobierte und sich von den Mitarbeitern helfen ließ. Sie gab ihm Feedback und sagte, worin er ihrer Meinung nach großartig aussah”, zitiert Page Six eine Quelle. “Es war süß, sie wartete wie eine normale Freundin, während er sich umsah. Er muss 45 Minuten eingekauft haben.” Dinge, die man eben so tut, wenn man zusammen ist.

Liebesgerüchte kamen schon im Oktober auf

Das ist aber nicht das erste Mal, dass die beiden miteinander in Verbindung stehen. Denn bereits vergangenen Oktober spekulierten mehrere US-Medien, ob zwischen Adele und Skepta etwas läuft. Doch diese Dating-Gerüchte dementierte die 33-Jährige sehr schnell auf Instagram. Nach ihrem gelungenen Auftritt bei der US-Show “Saturday Night Life”, postete sie eine eindeutige Botschaft: “Ich gehe jetzt zurück in meine Höhle, um die (Single-)Katzendame zu sein, die ich bin!” War das etwa eine gekonnte Notlüge um keine Aufmerksamkeit auf ihre sich anbahnende Beziehung zu lenken?

Und auch Skepta lässt sich nicht in seine Karten schauen und hielt sich zu den Dating-Gerüchten bisher bedeckt.

Liebes-Aus mit Simon Konecki

2019 schockte Adele mit der traurigen Nachricht, dass sie sich von ihrem Ehemann Simon Konecki getrennt hat. Die beiden waren drei Jahre lang verheiratet und zuvor rund fünf Jahre ein Paar. Ein Insider will damals gegenüber der US Weekly verraten haben, dass das Liebes-Aus bereits in Sicht war. “Ihre Beziehung hat sich entwickelt – aber eher in Richtung Freundschaft. Die romantische Liebe war nicht mehr da“, so die anonyme Quelle.

In einem gemeinsamen öffentlichen Statement haben die Ex-Partner jedoch versichert, dass sie sich weiterhin “zusammen liebevoll” um ihren mittlerweile acht-jährigen Sohn Angelo kümmern werden.