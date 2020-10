Jeder kennt sie die Storys, die man unter KEINEN Umständen jemals erzählen wollte. Jene, die nach dem 7 Drink beim Mädelsabend und etwas bohren der Girls dann aber doch ausgepackt werden, um dann für mega Lacher zu sorgen. 5 Frauen haben ihre schrägsten Slipeinlagen Momente mit uns geteilt.

Die tägliche Hygieneroutine wird leider für viele Mädls schnell zum Albtraum.

Pleiten, Pech und Slipeinlagen

Hand aufs Herz Ladys: Wir schreiben 2020, würden uns selbst als starke, selbstbewusste Frauen beschreiben und doch sind uns unsere Körperausflüsse im falschen Kontext noch immer mega peinlich. In unserem ach so perfekten Dasein, pupsen wir nicht und müssen nur Pipi. Hygieneartikel werden heimlich entsorgt, als hätte es sie nie gegeben. Wir wollen solche Storys für Euch mal aus der Peinlichkeits-Ecke holen und so richtig drüber lachen. Auf, dass uns solche zukünftigen Ereignisse nicht mehr die Schamesröte ins Gesicht treiben!

Hier kommen unsere Best-Of-Lachnummern:

1. Überraschung am Klo

“Es war die erste Übernachtung in der Jungs WG meines damaligen Schwarms. Es ging schon ziemlich heiß her. Da bin ich noch mal schnell auf die Toilette, um meine Blase zu entleeren und die Slipeinlage zu entsorgen. Der Abend war ein voller Erfolg. Wir hatten super Sex und ich bin in seinen Armen eingeschlafen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, waren die Jungs schon in der Küche beim Frühstück versammelt. Bei meinem Eintritt kam mir ein verhaltenes Grinsen der WG Mitglieder entgegen. Schon okay, so ist das eben, wenn einer der Boys ein Date mitbringt, sagte ich mir. Ich entschuldigte mich noch schnell auf die Toilette und was ich dann sah, lies mein Blut in den Adern gefrieren: Die Slipeinlage klebte direkt an der Kloschüssel! Vermutlich hatte ich sie im Eifer des Gefechts nicht richtig entsorgt. Was soll ich sagen: Das Frühstück habe ich gecancelt und mich ziemlich schnell verabschiedet. Den Typen habe ich nie wieder gesehen. Ehrlich gesagt war ich danach ziemlich angepisst. Anstatt mich so vorzuführen hätte er, oder einer seiner Mitbewohner die Slipeinlage vor meinem Auftritt in der Küche ruhig entsorgen können.”

2. Spanisch lernen mit Slipeinlage

“Ich hetzte viel zu spät in meinen Spanisch-Unterricht, schnappte mir schnell einen freien Platz neben einem äußerst süßen Typen, wie ich fand, und knallte meine Unterlagen auf den Tisch. Dann lehnte ich mich entspannt zurück, um sogleich wie vom Blitz getroffen zu werden. Denn auf meinen Unterlagen lag eine “benutzte” Slipeinlage. In meiner Verzweiflung schnappte ich sie schnell mit der Hand und wischte mir damit kurz über die Nase. Der Typ bzw. alle anderen Zeugen sollten meinen, es wäre nur ein angerotztes Taschentuch. Saublöd, aber in dem Moment fiel mir leider nichts Besseres ein. Den Rest der Stunde durfte ich mit meinem Banknachbarn nette Rollenspiele spielen. Wir waren beide ziemlich unlocker und sehr erleichtert als die Stunde vorbei war. Der Typ kam übrigens nie wieder in den Kurs.”

3. Hinterlassenschaft unterm Bett

“Ich hatte mal was mit einem alten Kollegen von mir. Wir waren beide ziemlich betrunken und landeten in seinem Bett. Das Erwachen war für mich mit bösem Kater und Gewissensbissen verbunden, vor allem, weil er eine Freundin hatte. Während er noch schlief, sprang ich in meine Hose, schnappte meine Tasche und schlich mich aus der Wohnung. Als ich mir zu Hause die Scham unter der Dusche abwaschen wollte, fiel mir wieder ein, dass ich mein Höschen vor dem Sex mitsamt der Slipeinlage verschwinden ließ. Ich dachte, ich hätte sie in meine Tasche gesteckt, da war sie aber nicht zu finden. OMG! Ich musste sie wohl unter dem Bett gelassen haben. Peinlich genug, wenn er diese finden würde, was aber, wenn seine Freundin es täte. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihn anzurufen. Ich sagte ihm, es wäre mir furchtbar peinlich, aber ich hätte mein Höschen bei ihm vergessen. Er solle bitte unters Bett schauen, sie schnell schnappen und ohne hinsehen, im Mistkübel entsorgen. Wir haben nie wieder ein Wort über diese Nacht und das anschließende Telefonat verloren.”

4. Slipeinlage am Hintern

“Ich hatte mal was mit einem Typen auf einer Party. Wir haben draußen wild herumgemacht. Bevor er mir in die Hose fassen konnte, ließ ich schnell die Slipeinlage verschwinden. Ich war schon etwas angetrunken und wohl schlampig. Zumindest konnte ich sie auf die Schnelle nicht mehr finden. Wir gingen zurück zur Party und tanzten eine Runde, dann holten wir uns Nachschub an der Bar. Da kam sein bester Freund und sagte ‘Hey Alter was hast du da am Arsch kleben?‘ SCHOCKMOMENT! Es war die Slipeinlage. Ich muss rot wie ein Feuerball geworden sein, tat aber so als würde ich nichts damit zu tun haben. Stattdessen stieß ich ein übertriebenes ‘Igitt, igitt’ aus und verarschte ihn gemeinsam mit seinem Kumpel. Der Typ wurde später mein Freund und nach ca. einem Jahr Beziehung hab ich ihm die Story gestanden. Heute können wir darüber lachen.”

5. Slipeinlagen Showdown am Badestrand

“Es war ein heißer Sommertag, ich war ein unsicherer Teenager und kam viel zu spät zu meiner Mädels-Runde ins Bad. Hastig und verschwitzt zog ich in der Kabine meinen Bikini an. Fertig umgezogen stolzierte ich mit erhobener Brust bei den coolen Jungs vorbei. Ich spürte ihre Blicke auf meinem Körper. Plötzlich schallendes Gelächter hinter mir. Ich ignorierte ihr Lachen und ging mit hochrotem Kopf zu meinem Platz. ‘Mensch, du hast da was’, prustete meine Freundin Dani los. An meinem Hintern klebte meine Slipeinlage, die ich wohl beim Umziehen übersehen hatte. Ich war die Lachnummer des Sommers.”