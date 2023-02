Die ideale Skincare-Geheimwaffe gegen fahle Gesichtshaut: Öl! Du möchtest schon länger ein Gesichtsöl in deine Pflegeroutine integrieren, weißt aber nicht, welches Öl du wählen sollst? Egal ob unrein, fettig oder sensibel – es gibt einfach für jeden Hauttyp das perfekte Tröpfchen. Wir verraten dir, worauf du beim Kauf achten solltest.

Skincare-Geheimwaffe: Dieses Gesichtsöl passt zu deiner Haut

Du ernährst dich gesund, trinkst genügend Wasser, hast eine solide Skincare-Routine – und trotzdem ist dein Teint fahl? Dann solltest du unbedingt ein hochwertiges Gesichtsöl in deine Pflegeroutine integrieren. Yes we know, Öle haben einen nicht ganz so guten Ruf. Sie sollen zum Beispiel Poren verstopfen und für Unreinheiten verantwortlich sein. Alles Quatsch! Zumindest, wenn man das richtige Öl wählt. Und mit „richtig“ meinen wir, auf deinen Hauttyp abgestimmt. Nicht ohne Grund schwören auch Stars wie Meghan Markle und Jessica Alba auf die edlen Tröpfchen. Also jetzt gut aufgepasst. Wir verraten dir, welches Öl auch wirklich zu dir passt.

Sensible Haut

Bei besonders empfindlicher Haut bedarf es einem Gesichtsöl mit beruhigenden Wirkstoffen. Dabei ist es wichtig, sich die Liste der Inhaltsstoffe anzuschauen und ätherische Öle wegzulassen, die die Haut reizen könnten. Also wähle lieber ein Produkt, das aus nur einem Öl oder sehr wenigen Ölen besteht. Bestens geeignet sind hier reine Öle aus Calendula, Aprikosenöl, Ringelblumen oder Borretsch. Außerdem solltest du, bevor du ein neues Produkt verwendest, ein paar Tropfen auf den Arm verteilen, um zu sehen, ob du es auch wirklich verträgst.

Editor’s Choice: Das BioCalm Comforting Rescue Oil von estelle & thild enthält beruhigende Inhaltsstoffe wie Aprikosenöl, Haferextrakt und Schwarze Holunderblüte und ist daher besonders gut für empfindliche Haut geeignet. Das Öl wirkt aber nicht nur beruhigend, sondern auch ausgleichend und feuchtigkeitsspendend. Das Pflegeöl ist für ca. 37 Euro bei Marionnaud im Onlineshop erhältlich.

Bild: estelle & thild

Fettige Haut

Ölige Haut kann belastend sein. Ganz egal welche Jahreszeit – kaum gehst du aus dem Haus, ist das Puder schon wieder durchgefettet und deine Stirn glänzt wie eine Speckschwarte. Ein Öl dürfte da so ziemlich das Letzte sein, das deine Haut jetzt braucht, oder? Falsch! Das Gegenteil ist der Fall, denn das richtige Gesichtsöl kann sogar die Talgproduktion fettiger Haut reduzieren. Am besten eignen sich hier Öle, die schnell trocknend sind, wie zum Beispiel: Wildrosenöl, Hagebuttensamenöl, Rizinusöl oder Traubenkernöl.

Editor’s Choice: Das Anti-Oxidant Face Oil von Less is More enthält hochwertiges Hagebuttensamenöl und Traubenkernöl. Das Öl pflegt die Haut samtig-weich und geschmeidig, ohne zu stark zu glänzen. Das Öl kann direkt auf das Gesicht aufgetragen werden oder aber in Serum oder Gesichtscreme mit 1-2 Tropfen angereichert werden. Das Gesichtöl gibt’s bei Less is More im Onlineshop für 80 Euro.

Bild: Less is More

Trockene Haut

Man könnte ja durchaus meinen, dass jedes Gesichtsöl ideal für trockene Haut ist. Doch auch hier gibt es einige Dinge zu beachten. Denn wenn die Haut Schuppen aufweist und zu Rötungen neigt, sollte unbedingt ein reichhaltigeres Öl verwendet werden, das einen hohen Anteil an Ölsäure enthält. Sie wirkt stark antioxidativ und hilft dabei, die Barrierefunktion der Haut aufrechtzuerhalten. Dickere Öle wie Shea, Moringa oder Sanddornöl eignen sich hier zum Beispiel hervorragend.

Editor’s Choice: Das Gesichtsöl – Antioxidans von Sandicca enthält reines Sanddornkernöl und Sanddornfruchtfleischöl aus österreichischem Sanddorn. Das reichhaltige Öl versorgt nicht nur trockene Haut mit mega viel Feuchtigkeit, sondern wirkt zudem auch noch ersten feinen Linien entgegen. Die Pflege gibt’s für etwa 53 Euro im Sandicca-Onlineshop.

Bild: Sandicca

Unreine Haut

Wer mit Pickel und Unreinheiten zu kämpfen hat, macht meist lieber einen Bogen um „schwere“ Pflegeprodukte. Schließlich will man die Pickelchen ja austrocknen und nicht mit zu reichhaltiger Pflege irritieren. Der Gedanke ist per se zwar nicht falsch, dennoch soll von Akne geplagte Haut nicht zu trocken sein. Denn das kann den Säureschutzmantel der Haut aus dem Gleichgewicht bringen, was wiederum weitere Pickel begünstigt. Ein Teufelskreis! Heute weiß man: Pflegende Gesichtsöle können bei unreiner Haut wahre Wunder bewirken. Sie können unreine Haut ins Gleichgewicht bringen, Entzündungen hemmen und den Talg regulieren. Zudem stärken sie die Hautbarriere, sodass sich weniger neue Unreinheiten bilden. Vorausgesetzt, man wählt auch das richtige Öl. Bitte bitte, komm erst gar nicht auf die Idee Kokosöl oder Olivenöl aus der Küche zu verwenden.

Wer Pickel, Mitesser und Co. hat, sollte ein hochwertiges nicht-komedogenes Öl wählen. Gut geeignet sind hier zum Beispiel Hanföl, Distelöl, Schwarzkümmelöl oder Kamillenblütenöl. Achte hier auch auf entzündungshemmende Inhaltsstoffe! Die antibakteriellen Eigenschaften von Hanf zum Beispiel töten Pickelbakterien schnell ab: So können sich die Bakterien nicht mehr auf der Haut ausbreiten und Rötungen auf der Haut werden gelindert.

Editor’s Choice: Das Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate von Kiehl’s mildert Rötungen und beruhigt die Haut dank Hanf- und Oreganoöl. Das nicht-komedogene Ölkonzentrat ist für problematische Hauttypen formuliert und wirkt zudem gegen Pickelmale. Erhältlich ist das Pflegeprodukt für 52 Euro im Onlineshop von Kiehl’s.