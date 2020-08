Gesichtspflege ist sehr wichtig. Doch du solltest deine Haut je nach Hauttyp anders pflegen, denn dabei kann man auch viel falsch machen. Welche Gesichtsmaske für dich am besten ist, unterscheidet sich je nach Hauttyp.

Wir verraten dir, welche Masken am besten zu dir passen. Und du kannst sie auch noch ganz einfach selber machen.

Fettige Haut

Bei fettiger Haut ist eine klassische Gesichtsmaske mit Gurke genau das Richtige. Denn die Gurke spendet nicht nur Feuchtigkeit, sie strafft auch die Haut. Und so gehts:

Schäle eine Gurke und püriere sie. Anschließend rührst du die Masse mit drei Esslöffel kalten Joghurt unter.





Die Maske auf das Gesicht auftragen und ungefähr 20 Minuten einwirken lassen. Danach wäschst du die Maske mit lauwarmen Wasser ab.





Wichtig: Creme dich danach NICHT mit einer Gesichtscreme ein, denn das würde deine Haut erneut fetten.

Sensible Haut

Bei sensibler Haut solltest du aufpassen, welche Maske du verwendest. Dafür eignet sich am besten eine Maske aus Honig, denn dieser hat eine heilende Wirkung. Und so funktioniert es:

Zerstampfe zwei Bananen und füge zwei Esslöffel Honig und zwei Esslöffel gemahlene Mandeln hinzu.





Vermische die Maske dann zu einem Brei und trage sie auf dein Gesicht auf.





Lass die Maske 15 Minuten einwirken und wasch sie dann mit lauwarmen Wasser ab.

Trockene Haut

Eine Avocado-Gesichtsmaske macht die Haut weich und verleiht deinem Gesicht wieder neue Frische. Deshalb solltest du diese Maske bei trockener Haut verwenden. Und so gehts:

Zerdrücke eine halbe Avocado mit einer Gabel und gib einen Teelöffel Zitronensaft dazu.





Anschließend rührst du ein Eiklar unter die Masse und lässt die Flüssigkeit ungefähr 10 Minuten ziehen.





Lass die Maske ca. 20 Minuten auf deinem Gesicht einwirken und spül sie dann mit lauwarmen Wasser ab.

Unreine Haut

Backpulver eignet sich perfekt, um deine Haut zu reinigen und Schadstoffe zu entfernen. Diese Maske ist vor allem bei Pickeln und Mitessern geeignet. Um eine Veränderung festzustellen, solltest du sie aber mindestens einmal in der Woche auftragen. Wichtig: Verwende dafür aber kein Backpulver aus dem Supermarkt, denn das enthält meist Säuremittel. Du bekommst geeignetes Pulver auch in der Apotheke. Und so funktioniert es: