Ihr seid keine Fans von Halloween oder versteht den Hype einfach nicht? Keine Sorge, mit diesen 5 Filmen wird auch aus dem größten Grusel-Muffel ein Fan.

Und natürlich ist auch etwas für die Halloween-Superfans dabei!

1. Für die Zyniker:innen: „Hocus Pocus“

Euch ist Halloween einfach zu überdreht und ihr versteht den gesamten Hype nicht. Dann wird es höchste Zeit für einen Filmabend mit „Hocus Pocus“. Der Filmklassiker aus den 90ern über drei Hexenschwestern, die versuchen, unsterblich zu werden, mischt nämlich spooky mit skurril – und versorgt uns auch mit einer ordentlichen Portion One-Linern und Ohrwürmern. Wer Halloween nicht versteht, muss einfach einen Ausflug in die Welt der Sanderson-Schwestern machen!

2. Fall-Feeling mit „Zauberhafte Schwestern“

Euch interessiert an Halloween eigentlich die Herbst-Vibes? Keine Sorge, dann haben wir einen passenden Film für euch. Denn wer sich nach ein bisschen Fall-Feeling sehnt (und auch eine kleine Portion Hexerei verträgt), sollte „Zauberhafte Schwestern“ auf die Watchlist schreiben. Der Film mit Sandra Bullock und Nicole Kidman handelt von zwei Hexen, die mit dem Schicksal leben müssen, dass jeder Mann, in den sie sich verlieben, sterben muss. Das Ergebnis ist ein eifriger Kampf gegen den Fluch, während die Behörden skeptisch werden, dass so viele Männer im Umfeld der Frauen sterben. Und für das Publikum heißt das: ein bisschen Übernatürliches, ein bisschen Romantik und jede Menge 90s Fall Vibes!

3. Für die Weihnachts-Fans: „Nightmare Before Christmas“

Für euch ist Halloween eigentlich nur ein Zwischenschritt bei dem großen Weihnachts-Countdown? Dann willkommen in der Welt von „Nightmare Before Christmas“. Hier gibt es die perfekte Mischung aus „Pumpkin Spice Latte“-Feeling, ein bisschen Grusel und der Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Denn in dem Film geht es um Jack Skellington, den Pumpkin King, der sich in das Christmas Town verirrt – und einen kleinen Kulturschock erlebt. Stellt es euch einfach vor wie die Verfilmung dieses Memes:

Me on October 31 vs Me on November 1st pic.twitter.com/NzxBvJA25P — tinysaur (@_gvbbyyyy____) November 1, 2021

4. Auf der Suche nach Horror? Zeit für „Scream“

Halloween ohne ein bisschen Horror? Eigentlich undenkbar. Doch viele Filmklassiker fokussieren sich lieber auf das Magische und mischen es mit ein bisschen skurrilem Feeling. Aber wir haben natürlich auch eine Portion good old Horror für euch! Unsere perfekte Halloween-Option ist „Scream“. Der Horrorfilm über eine Schülerin, die von dem Psychokiller Ghostface – einem Mann mit einer Vorliebe für Horrorfilme – verfolgt wird, ist einer DER Horrorklassiker schlechthin.

5. Nostalgie pur mit „Halloweentown“

Und natürlich gehört zum Halloween-Filmprogramm auch ein Film für die Superfans. Ganz oben auf der festlichen Filmliste steht bei vielen „Halloweentown“. Denn der Film aus dem Jahr 1998 ist nicht nur richtig niedlich, sondern für einige unter den Halloween-Fans auch mit jeder Menge Nostalgie verbunden. Höchste Zeit also, ein paar Süßigkeiten auszupacken und wieder in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Und für alle, die ihn noch nicht gesehen haben: Es geht um ein Teenagermädchen, das erfährt, dass sie eine Hexe ist und gegen das Böse kämpft. Worauf wartet ihr also?