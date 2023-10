Halloween steht vor der Tür und damit natürlich eine große Frage: welches Kostüm wird es? Wir sind ja der Meinung: Kostüme, die sich auf Popkultur-Highlights beziehen, sind die klaren Gewinner. Mit diesen 5 Looks zeigt ihr nämlich allen: ihr habt den Überblick über ALLE Highlights und Memes des Jahres.

Und sie alle sind auch noch ziemlich einfach zum Nachstylen.

1. Barbie (und Ken): Basic aber witzig

Schon klar, in diesem Jahr wird wohl wirklich JEDE:R den Barbie-Hype in ein Halloween-Kostüm umwandeln. Aber genau das könnte die Schönheit an dem Kostüm sein. Denn wenn wirklich alle als Barbie oder Ken gehen, könnten wir gleich ein ganzes Barbieland bei der Halloween-Party nachstellen. Und ganz nebenbei ist das Kostüm auch noch ziemlich simpel: Hauptsache es ist pink! Bonuspunkte gibt es übrigens für einen Ken im Mojo Dojo Casa House Stil.

2. Halloween-Party statt „Eras Tour“: Taylor Swift

Dieses Kostüm zeigt nicht nur, dass ihr den Überblick über aktuelle Superstars habt, sondern ist auch noch ziemlich praktisch. Das Kostüm könnt ihr schließlich im kommenden Jahr bei der „Eras Tour“ ganz einfach wiederverwenden.

3. Tanzmoves wie M3GAN

Halloween ohne ein bisschen Horror ist einfach kein Halloween. Aber keine Sorge, 2023 bedeutet gruselig nicht gleich altbacken oder nicht stylisch. Und zwar dank „M3GAN“. Zugegeben, ihr Look ist jetzt nicht der modernste; aber ganz im Sinne vom Old Money und Preppy Girl Revival sind die Looks dennoch voll im Trend. Und ganz nebenbei ist das Kostüm ein Freibrief für die absurdesten Dance-Moves des Abends.

4. Im Streik auf der Party

2023 war auch von einem großen Streik in Hollywood geprägt! Sowohl die Drehbuchautor:innen als auch die Schauspieler:innen legten Hollywood lange Zeit lahm – bis jetzt sind die Schauspieler:innen noch zu keiner Einigung mit den Studios gekommen. Ein Kostüm im Streik-Modus kann also der perfekte Ice-Breaker sein, um über Gewerkschaften zu sprechen. Und das Kostüm ist ziemlich simpel: achtet einfach auf bequeme Kleidung – und vergesst euer Protestschild nicht!

5. Halloween als Bettwanze

Wenn ihr auf der Suche nach einem ganz aktuellen – und extrem witzigen – Kostüm seid, gibt es eigentlich nur eine Wahl: eine Bettwanze! Denn während sie in Paris für Schrecken sorgen, verursachen sie online auch jede Menge Memes. Mit einem All-Over braunen Outfit garantiert ihr euch ein paar Lacher an Halloween; ganz besonders, wenn ihr einen Paris-Bezug herstellt (zum Beispiel mit der passenden Mütze, einem Baguette oder einem aufgemalten Moustache).