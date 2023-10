Es ist wohl ein ziemlicher Schreckmoment für Machine Gun Kelly, als ein Mann mitten in seinem Interview mit „Forbes“ plötzlich die Bühne stürmt. Denn was der angebliche Fan vorhat, weiß der Musiker nicht.

Er konfrontiert ihn jedoch direkt auf der Bühne.

Interview mit Machine Gun Kelly: Mann stürmt Bühne

Eigentlich wollte Superstar Machine Gun Kelly in seiner Heimatstadt Cleveland beim „Forbes Under 30 Summit“ nur Einblicke in sein Leben und seine Arbeit geben. Doch das Q&A vor einigen Fans und Follower:innen des 33-Jährigen wurde durch einen Schreckmoment unterbrochen. Denn während der Musiker gerade in das Interview auf der Bühne vertieft ist, bemerkt er einen Mann, der sich ihm nähert.

In sekundenschnelle reagiert er, springt von seinem Sessel auf und stellt sich dem Mann entgegen. Er spricht ihn auch sofort an und warnt. „Lass mich verdammt noch mal in Ruhe! Was machst du?“ Der Sänger mahnt daraufhin auch ganz klar, dass es für den Mann ein „schlechter Look“ sei und betont: „Zwing mich nicht, das zu tun.“ Der Musiker ist sichtlich in Alarmbereitschaft, als Security ihm zur Hilfe kommen und den Mann von der Bühne bringen. Was genau er wollte, ist nicht ganz klar!

Die Q&A Session muss jedoch daraufhin zwar kurz unterbrochen werden, doch Machine Gun Kelly betritt die Bühne wenig später wieder. Zurück auf der Bühne entschuldigt er sich dann sogar beim Publikum für seine Reaktion – vor allem, weil er geflucht hat. „Es tut mir leid. Ich versuche, in der Zerrissenheit zu leben, mehr auf dieser Seite als auf der anderen. Ich habe diesen Typen in der Vergangenheit gelassen. Es tut mir wirklich leid. Ich entschuldige mich für meine ursprüngliche Reaktion“, erklärt er. Die Situation hat ihn sichtlich durcheinandergebracht, betont er weiter im Gespräch. „Meine Energie ist im Moment zerstreut … Ich fühle mit dem Kerl mit“, so der Sänger. „Ich bin definitiv ein Empath.“

Ähnlicher Vorfall mit Drew Barrymore

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass jemand die Bühne bei Live-Fragerunden stürmt. Erst kürzlich kam es bei einem Gespräch von Drew Barrymore und Renée Rapp zu einer ähnlichen Schrecksekunde. Bei ihrem Talk in New York stürmte ein Mann die Bühne, der Kontakt zu Drew aufbauen wollte.

Auf dem Weg zu ihr erklärte er: „Ich bin Chad Michael Busto. Du weißt, wer ich bin. Ich muss dich irgendwann sehen, wenn du in New York bist.“ Die beiden Frauen verließen daraufhin für kurze Zeit die Bühne, setzten das Gespräch später jedoch fort, nachdem der Mann von Security-Mitarbeitern aus dem Saal gebracht wurde.