Die Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly sorgt derzeit international für Aufsehen. Denn nachdem Megan alle Fotos von ihrem Instagram-Account gelöscht hat, sind sich viele sicher: zwischen den beiden ist es aus.

Jetzt äußert sich die Schauspielerin zu den Gerüchten.

Haben sich Megan Fox und Machine Gun Kelly getrennt?

Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt mal wieder. Denn Mitte Februar löscht Megan Fox völlig überraschend die gemeinsamen Fotos mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly von ihrem Instagram- Account. Stattdessen postet sie eine Reihe Spiegel-Selfies und ein Video, indem sie scheinbar Briefe verbrennt. Untermauert wird das Posting noch von einer Textzeile aus Beyoncés „Pray You Catch Me“ („Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / es ist alles in deinem Atem“).

Fans sind sich daraufhin sicher: das It-Paar ist Geschichte. Und durch Megans gepostete Lyrics werden die ersten Vermutungen zum Trennungsgrund schnell laut. Hat MGK seine Megan betrogen? Warum sonst sollte Megan denn ausgerechnet ein Songzitat aus diesem Lied wählen, in dem es um Untreue geht?

Was folgt sind wilde Vermutungen von Fans und Followern. Sie verbrachten die vergangenen Tage damit zu spekulieren, wer denn die Affäre von Machine Gun Kelly war. Die ersten Anschuldigungen werden getroffen und das, obwohl weder MGK noch Megan Fox öffentlich eine Trennung bestätigen, geschweige denn eine Affäre. Denn beide hüllen sich in Schweigen – zumindest bis jetzt. Am Sonntag taucht auf Megans Instagram-Account, auf dem sie in der Zwischenzeit alle Fotos entfernt hat, plötzlich ein Statement zu der Situation auf. Und in diesem stellt Megan klar: Untreue war bei den beiden keinesfalls die Ursache für einen Streit oder eine Trennung.

Megan Fox will „diese Geschichte sterben lassen“

Sie nennt zwar keine Details, ob es tatsächlich zu einer Trennung kam oder nicht, doch eines will sie ganz klar machen: „Es gab keine Einmischung von Dritten in diese Beziehung, welcher Art auch immer. Das schließt ein, ist aber nicht beschränkt auf… tatsächliche Menschen, DMs, KI-Bots oder Sukkubus-Dämonen“, schreibt Megan in dem Statement. „Auch wenn ich es hasse, euch der zufälligen, grundlosen Nachrichten zu berauben, die von ChatGPT viel akkurater geschrieben worden wären, müsst ihr diese Geschichte sterben lassen und all diese unschuldigen Menschen jetzt in Ruhe lassen.“

Mit diesen „unschuldigen Menschen“ meint Fox wohl unter anderem Sophie Lloyd, die Gitarristin von Machine Gun Kelly. Denn als die Trennungsgerüchte aufkamen, spekulierten viele, dass Sophie die Frau war, die für die Trennung verantwortlich war. Wie genau Fans und Follower zu dieser Anschuldigung kamen ist unklar. Denn sie sind völlig falsch, wie auch Sophie in den vergangenen Tagen betonte.

Denn in einem Statement von ihrem Management heißt es ganz klar: „Sophie Lloyd ist eine professionelle, erfolgreiche Musikerin, die unnötigerweise in die Medien gezerrt wurde, basierend auf grundlosen Anschuldigungen in den sozialen Medien.“ Es sei „respektlos“ gegenüber Sophie, diese Andeutungen zu verbreiten. Und auch Megan stellte schon in den vergangenen Tagen klar, dass an dieser Theorie absolut nichts dran ist. Denn unter einem Kommentar, der behauptete, dass MGK vermutlich etwas mit Sophie hatte, nahm Megan die Musikerin in Schutz und schrieb scherzhaft: „vielleicht hatte ich ja etwas mit Sophie“.