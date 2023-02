Gibt es etwa Trouble im Paradies? Schon seit Wochen kursieren immer wieder Gerüchte, dass sich das Hollywood-Traumpaar Megan Fox und Machine Gun Kelly getrennt hat. Eindeutiger kann es wohl nicht mehr werden: Megan löschte jetzt alle Pärchenfotos von sich und ihrem Verlobten und postete stattdessen eine kryptische Botschaft auf Instagram.

Dabei wollte die beiden eigentlich heiraten.

Haben sich Megan Fox und Machine Gun Kelly getrennt?

Genauso hitzig und Hals über Kopf, wie die Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Sänger begonnen hat, ist sie jetzt offenbar auch wieder vorbei. Seit Wochen gibt es immer wieder neue Spekulationen, dass Megan Fox und Machine Gun Kelly eigentlich schon längst getrennte Wege gehen. Doch auf die Gerüchte folgten immer wieder neue Red-Carpet-Auftritte und gemeinsame Fotos auf Instagram, die offenbar zeigen sollten, dass sie sehr wohl noch zusammen sind.

Doch die neuesten Entwicklungen lassen Fans stutzig werden. Erst kürzlich teilte Megan eine liebevolle Botschaft an MGK auf ihren Social Media Kanälen, nachdem ihr Verlobter bei den Grammys leer ausgegangen ist. Doch von derartigen Turteleien ist im Netz nun nichts mehr zu sehen. Aufmerksamen Followern ist nämlich aufgefallen, dass Megan alle, wirklich ALLE Pärchenfotos gelöscht hat. Ja, auch jene von Machine Gun Kellys Heiratsantrag im Jänner 2022.

Kryptische Botschaft: Hat sie seine Briefe verbrannt?

Stattdessen teilte die Schauspielerin eine Reihe von Spiegel-Selfies auf ihrem Instagram-Profil mit den Worten: „Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / es ist alles in deinem Atem“. Im letzten Slide ist außerdem ein Video von einer Feuerschale zu sehen, in der sie offenbar Briefe und andere Gegenstände verbrennt. Etwa von Machine Gun Kelly? Fans sind sich jedenfalls sicher, dass sich die beiden offiziell getrennt haben. Immerhin handelt es sich bei der kryptischen Caption um einen Songtext von Beyoncé.

Und zwar ausgerechnet von „Pray You Catch Me“, dem Opener-Song von Queen Be’s Album „Lemonde“, in dem sie, was für ein Zufall, über Untreue in der Liebe singt. Könnte das also möglicherweise bedeuten, dass Machine Gun Kelly in seiner dreijährigen Beziehung mit Megan Fox fremdgegangen ist?

Die Kommentare unter dem Posting sind ziemlich eindeutig. „Wenn sogar SIE betrogen wird, hat der Rest von uns wirklich keine Hoffnung“, schreibt eine Userin. Andere wiederum waren kaum überrascht „Oh nein, hat eure unstabile, toxische Beziehung etwa doch nicht funktioniert?“. Und eine dritte Person sieht in der möglichen Trennung sogar etwas Gutes. „So gut die beiden auch zusammen aussahen, ich bin froh, dass es vorbei ist, deine mentale Gesundheit muss an erster Stelle stehen und er war nicht das Beste dafür“, so die Userin.