Dass Machine Gun Kelly gerne mal über die Stränge schlägt, ist bekannt. Doch jetzt wird’s blutrünstig! Denn die Aftershowparty nach seinem Konzert im New Yorker Madison Square Garden endete für den Sänger mit einer heftigen Wunde. Erschreckende Fotos davon teilte der Rocker jetzt auf Instagram.

„New York City, du bist mein bloody Valentine“, schreibt er dazu.

Machine Gun Kelly schlägt sich Stirn blutig

Colson Baker alias Machine Gun Kelly und seine Freundin Megan Fox führen einen ziemlich exzentrischen Lifestyle und geben damit auch gerne mal in der Öffentlichkeit an. Diverse Sexpraktiken und blutige Rituale gehören bei den beiden, wenn man ihren Berichten glaubt, zum Alltag. Es ist auch keine Seltenheit, dass der Sänger während einer Performance auf der Bühne mal über die Stränge schlägt und sich dabei vergisst. Seine Show im Madison Square Garden hat Machine Gun Kelly offenbar so gehyped, dass er sich bei seiner anschließenden Aftershow-Party erstmal richtig feiern ließ.

Inklusive Champagner und Sektflöten. Scheinbar ging in diesem Moment auch das Adrenalin mit dem Rocker durch und er schrie „Es ist mir scheißegal!“, während er einen seiner Songs performte. Zack – und schon knallte er sich das Glas gegen die Stirn und verpasste sich damit eine heftige Schnittwunde an der Augenbraue. Den Moment hat er in seiner Instagram-Story festgehalten (die mittlerweile nicht mehr verfügbar ist). Dann teilte er auch noch ein Posting mit seinen Followern, auf dem die Wunde in ihrer vollen Pracht zu sehen ist.

Dazu schreibt MGK: „New York City, du bist mein bloody Valentine“.

Blutverschmiert auf eigener Party

Während der Anblick für alle Anwesenden sowie die User im Netz ziemlich erschreckend war, dürfte es für Machine Gun Kelly nur halb so wild gewesen sein. Denn er unterbrach seinen Song nicht, sondern stoppte lediglich seine Blutung, mit einem Tuch in der einen und dem Mikrofon in der anderen Hand. Dann stimmte er auch gleich noch einen weiteren Song für die Fans an, die auserwählt wurden, um den Sänger auf seiner Aftershow-Party zu begleiten.

Die Schnittwunde an seiner Augenbraue hat den Sängerin scheinbar nicht sonderlich gestört, denn er ließ sie den ganzen Abend über genau so, wie sie war – selbst die Blutspuren im Gesicht und an seiner Kleidung hat niemand beseitigt. Denn diese waren auch beim Verlassen der Location noch zu sehen. Einzig Megan Fox war die Situation dann wohl doch etwas unangenehm, denn sie verdeckte ihr Gesicht, als sie beim Rausgehen von einer Horde Paparazzi erwischt wurden, wie Daily Mail berichtet.