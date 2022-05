Dass Megan Fox und ihr Verlobter, Machine Gun Kelly, keine gewöhnliche Beziehung führen, haben sie bereits mehrmals klargemacht. Seltsame Rituale mit dem Blut des anderen sind bei den beiden keine Seltenheit. Für einen katholischen Priester ist das offenbar genug.

Denn er rät dem Paar, einen Exorzisten aufzusuchen.

Prister rät Megan Fox und Machine Gun Kelly zu Exorzismus

Es ist eine schräge Welt, in die uns Megan Fox und ihr Verlobter mitnehmen. Denn das Paar stellt immer wieder klar: Wir sind anders! Und anders bedeutet in dem Fall, eine Verlobung mit einer Blut-Zeremonie zu beenden und sich auch im Alltag hin und wieder an dem Blut des Partners zu laben. Gegenüber Glamour hat Megan Fox sogar auf das seltsame Ritual reagiert.

„Es sind nur ein paar Tropfen, aber ja, wir trinken das Blut des anderen gelegentlich – aber nur für rituelle Zwecke.“ Ob das die ganze Sache besser macht, ist fraglich. Denn jetzt hat sich ein katholischer Priester aus Argentinien zu Wort gemeldet, wie das britische Medium unilad.co.uk schreibt. „Es ist eine Form von Gnostizismus, die viele Facetten hat. Eine davon ist Vampirismus“, warnt der Geistliche. „Das sollte von einem Exorzisten in Angriff genommen werden“, so der Priester.

Und auch ein katholischer Laie, der nebenbei auch YouTuber ist, gibt hier seinen Senf dazu. Dr. Taylor Marshall stellt klar: „Wenn sie [Megan Fox] sagt, dass es nur zu rituellen Zwecken ist, dann ist das satanisch!“

Vampire geben dem Paar einen Rat: „Seid vorsichtiger“

Achtung, jetzt wird’s richtig crazy! Wenn es ums Trinken von menschlichem Blut geht, dann gibt es eine Gruppe, die sofort am Start ist. Vampire! Ob sie nun existieren oder nicht, fest steht, dass es Vereinigungen gibt, die sich als blutsaugende Wesen sehen. Und auch die sind natürlich auf das blutige Ritual von Megan und ihrem Verlobten aufmerksam geworden. Gegenüber TMZ rät Belfazaar Ashantison, der Mitbegründer der „New Orleans Vampire Association“, den beiden, vorsichtiger bei ihrer Praktik zu sein.

Denn während das Ritual bei Megan Fox kontrolliert ablaufen soll, sieht es bei Machine Gun Kelly schon etwas anders aus. „Er ist viel willkürlicher und hektischer und chaotischer. Er ist bereit, sich einfach mit Glasscherben die Brust aufzuschneiden und zu sagen: ‚Nimm meine Seele'“, so Fox im Interview mit Glamour. Bei Belfazaar Ashantison läuten hier sämtliche Alarmglocken.

Die beiden sollten laut Ashantison „angemessene Vorkehrungen treffen, bevor sie sich wie ein paar moderne Draculas gegenseitig das Blut aussaugen.“ Dann fordert er die beiden auf, sich auf mögliche Krankheiten und durch Blut übertragbare Krankheiten testen zu lassen“. Denn: „Vampire sind nicht immun!“ – wissen wir das jetzt also auch …

Was sagt ihr zu dem Ritual von Megan Fox und MGK? Wenn es ihnen Spaß macht … Total übertrieben und gefährlich!

