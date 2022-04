Davon, dass Megan Fox und Machine Gun Kelly ein sehr skurriles Paar sind, durften wir uns mittlerweile schon des Öfteren überzeugen. The icing on the cake war allerdings das seltsame Blutritual zu ihrer Verlobung. In einem Interview verrät die Schauspielerin jetzt, dass die Blutzeremonie keine einmalige Sache war.

Für rituelle Zwecke sollen die beiden das Blut des anderen nämlich immer mal wieder getrunken haben.

Megan Fox: Das Blutritual bei ihrer Verlobung war keine einmalige Sache

Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, haben sich die 35-Jährige und Machine Gun Kelly im Januar 2022 verlobt. Zur Besiegelung der Verlobung gabs im Anschluss noch eine kleine Blutzeremonie, wie die beiden auf Insta erzählten. In ihrem kürzlichen Interview mit der Glamour UK verrät die „Transformers“-Darstellerin nun mehr Details zu dem Blutritual – und erzählt, dass die beiden regelmäßig das Blut des anderen trinken.

Wer sich darunter ein Ritual mit Blut gefüllten Kelchen á la Game of Thrones vorgestellt hat, der irrt, wie Megan jetzt klarstellt: „Also, ich denke, das Blut des anderen zu trinken, könnte die Leute in die Irre führen oder die Leute stellen sich vor, wir hätten Kelche und würden wie in ‚Game of Thrones‘ das Blut des anderen trinken“, so die „Jennifer’s Body“-Darstellerin.

„Es sind nur ein paar Tropfen, aber ja, wir trinken das Blut des anderen gelegentlich für rituelle Zwecke„, so die Schauspielerin in ihrem Interview mit der Glamour UK. Bitte was?! Die tun das öfter und die Blutzeremonie zur Verlobung war also keine einmalige Sache?! Yep, genauso ist es.

Megan Fox: „Lass uns ein paar Tropfen Blut vergießen und jeder trinkt es“

Der Blutkonsum des Paars soll aber kontrolliert sein, wie Megan in dem Interview betont. „Es ist kontrolliert, nach dem Motto: Lass uns ein paar Tropfen Blut vergießen und jeder trinkt es„, so die 35-Jährige. Soll uns das beruhigen? Wir wissen es nicht, aber immerhin versucht Megan den Blutkonsum auf ein „gesundes“ Maß zu reduzieren.

Denn Machine Gun Kelly ist viel planloser, hektischer und chaotischer als sie selbst. Laut Megan wäre er sogar bereit, sich mit einer Glasscherbe die Brust aufzuschneiden und zu sagen, sie solle seine Seele nehmen. Auf die Frage, ob ihr Verlobter das wirklich tun würde, antwortete der Star: „Das ist nicht der Fall. Das kann ich Ihnen sagen. Vielleicht nicht genau so, aber eine Version davon ist schon oft passiert.“ Oookay…. das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

Aber wenn ihr jetzt glaubt, die beiden seien ein einmaliges Hollywood-Phänomen, müssen wir euch leider eines Besseren belehren. Denn sie sind nicht das erste Hollywood-Pärchen, das seltsame Blutrituale zelebriert. In den frühen 2000ern trugen schon Angelina Jolie und Billy Bob Thornten Fläschchen mit dem Blut des anderen um ihren Hals – Genauso wie Kelly und Megan heute.

Findet ihr die beiden mit ihrem Blutritualen gruselig? Ja, wer macht sowas?! Nein, ihr Blutritual ist einfach nur cringe.

