Immer wieder wird Kim Kardashian vorgeworfen, ihre Fotos auf Instagram mit Photoshop zu bearbeiten. Und zwar nicht nur ihre eigenen, sondern auch Bilder von Freund Pete Davidson. Jetzt sorgt ein neues Foto für große Diskussionen. Darauf soll sie sich nämlich ihren Bauchnabel wegretuschiert haben.

In ihrer Insta-Story wehrt sich die 41-Jährige jetzt gegen die Vorwürfe ihrer Fans.

Kim Kardashian soll Bauchnabel wegretuschiert haben

Schon wieder wird Kim vorgeworfen, ein Foto von ihr schlecht bearbeitet zu haben. Diesmal geht es um einen aktuellen Instagram-Schnappschuss vor einem Pool. Das besagte Foto zeigt Kim bauchfrei in Unterwäsche von ihrem eigenen Label Skims. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Schnappschuss. Doch nach unzähligen Photoshop-Fails der Kardashian-Jenners betrachten Fans die Bilder der Reality-TV-Family inzwischen mit Adleraugen – so auch das neue Pool-Foto. Dieses Mal wollen die Follower festgestellt haben, dass die 41-Jährige auf dem Posting keinen Bauchnabel zu haben scheint.

Ein Fan kommentierte: „Du hast vergessen, deinen Bauchnabel einzubauen“ und spielt damit auf vergangene Bildbearbeitungs-Fails an. Ein anderer schreibt: „Wo zum Teufel ist dein Bauchnabel?“. Viele Fans spekulieren in den Kommentaren sogar, dass Kim Komplexe wegen ihres Bauchnabels habe. Und auch US-Medien greifen die Diskussion über „Kim K’s Photoshop Skills“ und ihre vermeintlichen Bauchnabel-Komplexe auf. Offenbar zu viel des guten für Kim, denn die lässt sich die Kritik nicht so einfach gefallen und meldet sich jetzt via Instagram selbst zu Wort.

„Wirklich! Das ist so dämlich!“

In ihrer Insta-Story spricht sie die Gerüchte rund um den angeblich retuschierten Bauchnabel ganz direkt an. Die Spekulationen kommentiert der Reality-Star mit: „Wirklich! Das ist so dämlich! Ihr behauptet tatsächlich, dass ich meinen Bauchnabel weggeshoppt hätte???“

Bild: kimkardashian/Instagram

Ihre Hater lässt die 41-Jährige nicht verschont und kontert: „Bauchnabel-Komplexe?! Nun… warum geht ihr nicht zu skims.com, um euren schlaffen Bauchnabel mit einem tollen Paar High-Waist-Unterwäsche zu kaschieren. Genauso wie ich es getan habe!“ Ein guter Konter müssen wir zugeben! Und wenn wir ganz ehrlich sind, liebe missen, dann könnte sich der Bauchnabel wirklich einfach nur unter der High-Waist-Panty verstecken oder nicht?

Bild: kimkardashian/Instagram

Findet ihr die Diskussionen über die Photoshop-Fails der Kardashians übertrieben? Ja, ist doch egal was die posten. Nein, schließlich verbreiten sie unrealistische Körperideale.

Quiz Maker – powered by Riddle