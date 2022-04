Ein Video mit Folgen! Der Kanadier Jeffrey Craigen tanzte vollkommen nackt einen traditionellen Haka-Tanz auf Bali und stellt ein Video davon ins Netz. Das Problem dabei: Der Berg, auf dem er sich filmte, gilt als heilig. Jetzt wurde er festgenommen und könnte schon bald abgeschoben werden.

Doch da gibt es noch ein kleines Problem …

Abschiebung: Kanadier tanzt nackt auf Bali

Er ist Schauspieler, Influencer und selbst ernannter Guru. Jeffrey Craigen hat mehr als 10.000 Follower auf Instagram und versorgt diese fast tagtäglich mit neuen Videos zum Thema Motivation, Heilung und Spiritualität. Jetzt hat es der Kanadier aber offenbar etwas zu weit getrieben. Denn er filmte sich auf dem heiligen Berg Bakur auf Bali.

Dort tanzte er vollkommen nackt einen traditionellen Haka, einen Tanz der Maori-Kultur aus Neuseeland. Offenbar keine gute Idee, denn jetzt wurde Jeffrey deswegen verhaftet. Laut eigenen Angaben wusste er nicht, dass der Berg heilig war. Mittlerweile existiert das Video auf seinem Instagram-Kanal nicht mehr, da er es nach etlichen Beschweren löschen musste.

Die Behörden kauften dem „Guru“ seine Rechtfertigung, nichts von dem Heiligtum gewusst zu haben, jedenfalls nicht ab und drohen ihm jetzt mit der Abschiebung. Der Leiter von Balis Einwanderungsbehörde, Jamaruli Manihuruk, appellierte daher an alle Besucher aus dem Ausland, „die Gesetze und die Kultur Balis zu respektieren“.

Fluggesellschaft will Jeffrey nicht mitnehmen

Die Abschiebung von Jeffrey könnte sich jedoch schwieriger gestalten, als angenommen. Denn keine Fluggesellschaft will ihn mitnehmen. Der Grund: Der Kanadier ist nicht gegen das Coronavirus geimpft. Ob sich das in naher Zukunft so schnell ändern wird, ist aber fraglich. Schließlich scheint der Influencer nicht sonderlich viel von der klassischen Schulmedizin zu halten.

Im Jahr 2019 ist der Kanadier als Tourist nach Indonesien gekommen – und geblieben. Ursprünglich wollte er alternative Heilmethoden für Osteroporose erlernen. Doch dann funkte ihm die Pandemie dazwischen und Jeffrey versuchte fortan, seine Instagram-Follower mit Videos zu entertainen, in denen er „wertvolle“ Lebenstipps gibt. Ob und wann er tatsächlich abgeschoben wird, ist noch unklar.