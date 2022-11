Er ist schon jetzt eines der größten Highlights der aktuellen Staffel „Promi Big Brother“: Jeremy Fragrance. Mit seiner skurrilen Art und einigen unveränderbaren Bedingungen und Ansichten sorgte er für Gesprächsstoff. Jetzt soll der Influencer sogar eine eigene Doku bekommen.

Das hat Sat. 1 nun verkündet.

Jeremy Fragrance: Sechs Millionen TikTok-Nutzer folgen dem deutschen Influencer

Bevor Jeremy Fragrance in das „Promi Big Brother“-Haus zog, kannten ihn viele Social-Media-Nutzerinnen wohl aus seinen TikTok-Videos. Jeremy posiert darin oft oben ohne, spricht über aktuelle Dufttrends, seine Lieblingsdüfte und plaudert mit seinen sechs Millionen Follower:innen über seinen Erfolg. Treffen mit Fans filmt er gerne mit und wird nicht müde zu betonen, wie gesund und fit sein Körper ist.

Fans erwarteten also jede Menge Action in der Reality-Show. Und bekamen zu Beginn auch, was sie sich erhofften. Denn Jeremy sorgte mit Regelverweigerungen und Flirt-Momenten für Schlagzeilen. Doch schon nach knapp einer Woche verließ der Influencer das Haus wieder. Der Grund: „Ich war sieben Tage hier hungern, fasten. Dann hatte ich diese Story mit der Walentina [Anm. Doronina], von böser Entwicklung zu guter Entwicklung. Ich liebe es. Und dann wurde ich belohnt mit diesem Bereich hier den ganzen Tag. Und das war für mich so ein Gewinn, dass ich sagte: Ich beende es, wenn es am schönsten ist“, erklärt er in der Show. Auch die Tatsache, dass er seinen dritten Luxusgegenstand – ein Johannesevangelium – nicht bekommen habe – war für den Influencer ein Grund für den Ausstieg.

TV-Doku nach „Promi Big Brother“

Doch er war sich sicher: „Ich glaube sogar, ohne scheiß, dass ich das gewinnen würde, wenn ich bleibe. Also jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte es gewonnen, wenn ich bleibe.“ Und so wie es aussieht, hat auch Sat. 1 große Hoffnungen, was das Potential des Influencers angeht. Denn wie jetzt bekannt wurde, hat der TV-Sender eine eigene TV-Doku über Jeremy Fragrance produziert. Unter dem Titel „Jeremy Fragrance: Number One: Von ‚Promi Big Brother‘ zurück in die Welt“ begleitete ein Kamerateam den Influencer nach seinem Ausstieg.

„Wir haben ihn die ersten 48 Stunden nach seinem freiwilligen Auszug mit Kameras begleitet und dokumentieren die ersten Schritte zurück im normalen Leben“, heißt es in einem Instagram-Post des Senders. Jeremy zähle „schon jetzt zu den außergewöhnlichsten Bewohner:innen der ‚Promi Big Brother‘-Geschichte“ – und eben das wolle der Sender mit der TV-Doku erneut betonen.

Fans müssen übrigens nicht mehr lange warten, bis sie Jeremy wieder im Fernsehen sehen können. Denn „Jeremy Fragrance – Number One: Von ‚Promi Big Brother‘ zurück in die Welt“ erscheint schon am kommenden Freitag (2. Dezember 2022) auf Sat. 1.