Die Weihnachtsfeiertage rücken immer näher. Heißt: Mehr Zeit für Serien und Filme! Und davon warten im Dezember wirklich jede Menge auf uns. Deshalb findet ihr hier unsere Streaminghighlights, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Und damit wird eure Watchlist auch immer läääänger und länger … (sorry not sorry!)

Serien: Das sind unsere Streaminghighlights

Wie heißt es so schön? Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss! Daher haben sich zahlreiche Streamingdienste auch ganz besondere Highlights bis Dezember aufgehoben. Auf welche Neuerscheinungen und Fortsetzungen von Serien ihr euch jetzt freuen dürft, lest ihr hier.

1. Dezember

Sackgasse, Staffel 1 (Netflix)

S.W.A.T., Staffel 4 (Netflix & Prime Video)

Christmas Time Is Here, Staffel 1 (Netflix) 🎅

Promised Neverland, Staffel 2 (Prime Video)

The Good Doctor, Staffel 4 (Prime Video)

Positive – 40 Jahre Kampf gegen HIV, Dokuserie (Sky)

Downton Abbey, Staffeln 1-6 (Canal+)

2. Dezember

Hot Skull, Staffel 1 (Netflix)

Immer für dich da, Staffel 2 (Netflix)

My Unorthodox Life, Staffel 2 (Netflix)

Our Only Chance, Staffel 1 (Disney+)

The Rehearsal, Staffel 1 (Sky)

Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb, Staffel 2 (AppleTV+)

„Interrupting Chicken“ – Weihnachtsspecial, Staffel 1 (AppleTV+) 🎅

Brezel und seine Dackel-Famile – Weihnachtsspecial, Staffel (AppleTV+) 🎅

Die Snoopy Show – Weihnachtskollektion, Staffel 1 (AppleTV+) 🎅

6. Dezember

Über Australien, Dokuserie (Sky)

Unentdeckte Ausblicke, Dokuserie (Sky)

His Dark Materials, Staffel 3 (Sky)

5. Dezember

Der Fall Richard Jewell, Staffel 1 (Netflix)

7. Dezember

La flor más bella, Staffel 1 (Netflix)

Smiley, Staffel 1 (Netflix)

Ich hasse Weihnachten, Staffel 1 (Netflix) 🎅

Finger weg! Staffel 4, Episoden 1-5 (Netflix)

The Come Up, Staffel 1 (Disney+)

8. Dezember

Club der magischen Dinge, Staffel 1 (Netflix)

9. Dezember

Haus des Geldes: Korea, Teil 2 (Netflix)

Wie man Weihnachten verhunzt, Staffel 1 (Netflix) 🎅

Traumhaus Makeover, Staffel 4 (Netflix)

CAT, Staffel 1 (Netflix)

Friedliche Weihnachten, Staffel 1 (Prime Video) 🎅

Little America, Staffel 2 (AppleTV+)

Puppy Place, Staffel 2 (AppleTV+)

11. Dezember

Pennyworth, Staffel 3 (Canal+)

13. Dezember

Behind Every Star, Staffel 1 (Netflix)

Raus aus der Single-Hölle, Staffel 2 (Netflix)

Last Chance U: Basketball, Staffel 2 (Netflix)

Geh nicht ran: Der Fall des Telefonbetrügers, Dokuserie (Netflix)

14. Dezember

Glitter, Staffel 1 (Netflix)

Finger weg! Staffel 4, Episoden 6-10 (Netflix)

Between the World and Us, Staffel 1 (Disney+)

Boston Legal, Staffeln 1-5 (Disney+)

Das Netz – Powerplay, Staffel 1 (Disney+)

Das Vermächtnis von Montezuma, Staffel 1 (Disney+)

15. Dezember

Drinking Buddies, Staffel 1 (Netflix)

Die Wespe, Staffel 2 (Sky)

16. Dezember

Ein Sturm zu Weihnachten, Staffel 1 (Netflix) 🎅

The Recruit, Staffel 1 (Netflix)

Paradise PD, Teil 4 (Netflix)

Cook at all Costs, Staffel 1 (Netflix)

Summer Job, Staffel 1 (Netflix)

Dance Monsters, Staffel 1 (Netflix)

PJ Masks, Staffeln 3 & 4 (Prime Video)

19. Dezember

Louis Theroux: Amerika am Abgrund, Dokuserie (Sky)

The Real Murders of Atlanta, Staffel 1 (Sky)

20. Dezember

Avenue 5, Staffel 2 (Sky)

21. Dezember

Emily in Paris, Staffel 3 (Netflix)

I AM A KILLER, Staffel 4 (Netflix)

Tom Clancy’s Jack Ryan, Staffel 3 (Prime Video)

This Fool, Staffel 1 (Disney+)

Die Top Ten der 80er, Staffel 1 (Disney+)

22. Dezember

Alice in Borderland, Staffel 2 (Netflix)

23. Dezember

Rentnercops, Staffel 5 (Prime Video)

The Vow, Staffel 2 (Sky)

25. Dezember

Verwechselt, Staffel 3 (Netflix)

The Wichter: Blood Origin, Staffel 1 (Netflix)

26. Dezember

Treason, Staffel 1 (Netflix)

The Way Back – Der lange Weg, Staffel 1 (Netflix)

28. Dezember

The Circle: USA, Staffel 5, Episode 1-4 (Netflix)

Tell me Lies, Staffel 1 (Disney+)

29. Dezember

Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich, Staffel 2 (Netflix)

Der tragische Tod von Rob Knox, Dokuserie (Sky)

Die Maxwells: Chronik einer Skandal-Familie, Dokuserie (Sky)

30. Dezember

Chicago Party Aunt, Staffel 2 (Netflix)

Königin des Südens, Staffel 3 (Netflix)

Brooklyn Nine-Nine, Staffel 8 (Netflix)

A Quiet Place Part II (Netflix)

Filme: Das sind unsere Streaminghighlights

Viele nutzen den Dezember gerne mal, um sich den ganzen Tag über Weihnachtsfilme anzusehen. Dagegen ist auch absolut nichts einzuwenden. Doch hin und wieder sollte man seinen Blick dann vielleicht doch weg von Santa und Co wenden, um all den anderen Filmen der Streamingdienste eine faire Chance zu geben. Vielleicht können euch ja folgende Streifen überzeugen. Und natürlich findet ihr hier auch eine Auswahl an Weihnachtsfilmen …

1. Dezember

Troll (Netflix)

Qala (Netflix)

Der maskierte Betrüger, Doku (Netflix)

Mein Schatz, unsere Familie und ich (Prime Video) 🎅

Naked Singularity (Prime Video)

Christmas Tale (Prime Video) 🎅

The Sacrifice – Um jeden Preis (Prime Video)

2. Dezember

Lady Chatterleys Liebhaber (Netflix)

Scrooge: Ein Weihnachtsmusical (Netflix) 🎅

Warriors of Future (Netflix)

Sr., Doku (Netflix)

Your Christmas Or Mine? (Prime Video) 🎅

The Conjuring: Im Bann des Teufels (Prime Video)

Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme (Disney+)

Micky Maus: Donald die Weihnachtsente (Disney+) 🎅

Micky & Minnie: Der Weihnachtswunsch (Disney+) 🎅

Pentatonix: Around The World for the Holidays (Disney+) 🎅

The Housewife & The Shah Shocker (Disney+)

Ich wünsche mir einen Hund zu Weihnachten (AppleTV+) 🎅

Charlie Browns Weihnachtsgeschichten (AppleTV+) 🎅

5. Dezember

Tatsächlich … Liebe (Prime Video) 🎅

Christmas with the Darlings (Sky) 🎅

6. Dezember

Warriors of Future (Netflix)

7. Dezember

Matrimillas (Netflix)

The Boss Baby: Schluss mit Kindergarten (Prime Video)

8. Dezember

Am hellichten Tag: Mord in Navarte, Doku (Netflix)

Die Elefantenflüsterer, Doku (Netflix)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (Sky)

9. Dezember

Guillermo del Toros Pinocchio (Netflix)

Something From Tiffany’s (Prime Video) 🎅

Tom und Jerry – der Film (Prime Video)

Bridget Jones‘ Baby (Disney+)

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück (Disney+)

Wochenend-Familie: Weihnachts-Special (Disney+) 🎅

Darby and the Dead (Disney+)

Emancipation (AppleTV+)

12. Dezember

Brokeback Mountain (Prime Video)

Eiffel in Love (Sky)

13. Dezember

Fast & Furious 9 (Prime Video)

14. Dezember

I Believe in Santa (Netflix) 🎅

Kangaroo Valley, Doku (Netflix)

Mord im Auftrag Gottes (Disney+)

15. Dezember

The Big 4 (Netflix)

Vigilante – bis zum letzten Atemzug (Prime Video)

Rubikon (Canal+)

All die ungesagten Worte (Canal+)

Upstart Crow (Canal+)

16. Dezember

BARDO, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten (Netflix)

Özel Ders – Privatunterricht (Netflix)

Der Vulkan: Rettung von Whakaari, Doku (Netflix)

Nanny (Prime Video)

Plan B (Disney+)

Doktorspiele (Disney+)

Der Kaiser (Sky)

16. Dezember

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Prime Video) 🎅

18. Dezember

BUT WHAT ABOUT… Film Production? (Canal+)

19. Dezember

Superintelligence (Prime Video)

One Of These Days (Prime Video)

20. Dezember

Nicht so fröhliche Weihnachten (Netflix) 🎅

21. Dezember

Disconnect: The Wedding Planner (Netflix)

22. Dezember

Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version (Sky)

A Charlie Brown Christmas (AppleTV+) 🎅

23. Dezember

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

25. Dezember

Roald Dahls Matilda (Netflix)

Elizabeth – Das Leben einer Königin (Prime Video)

Jurassic World: Ein neues Zeitalter (Sky)

26. Dezember

Doctor Sleeps Erwachen (Prime Video)

27. Dezember

Ein Kind zur Zeit (Canal+)

28. Dezember

Barbarian (Disney+)

Encanto at the Hollywood Bowl (Disney+)

30. Dezember