View this post on Instagram

Comfy sightseeing outfit style with a drop of 🍊. [PL] Dzień Dobry! Po stonowanych barwach nadeszła pora na odrobinę akcentu kolorystycznego. Zarzekałam się że różowej marynary nie będzie ale powiedzmy że pożyczona od M. się nie liczy🤫. O torebce cudo wspominać nie trzeba – @pepita.shop 🧡. Cudnego dnia dla Was! #mojastylizacja#widelegs#pinktop#modnestylizacje#wiosennastylizacja#smallbag#orangebag#streetstyleinspo#fashionpoland#trendylook#stylówka#stylizacja#zarastyle#streetstyleoutfit#fashioninspo#oversized#mystyle