Homeoffice ist in Zeiten der Coronavirus-Krise für viele zur Normalität geworden. Aus dem Bett direkt zum Schreibtisch, keine lästigen Kollegen um einen herum und nach Feierabend direkt auf die Couch. Doch jetzt wieder zurück ins Büro? Für manche ist das irgendwie gar nicht mehr denkbar.

Viele haben sich an diese bequeme, produktive und vor allem zeitsparende Arbeitsweise gewöhnt und wollen jetzt, wo die Maßnahmen der Regierung wieder gelockert werden, eigentlich auch nicht wieder damit aufhören. Vor allem diese drei Sternzeichen wollen nicht zurück ins Büro. Denn sie können mit Veränderungen einfach nicht umgehen.

Jungfrau

Jungfrauen haben immer einen Plan und sind ziemlich strukturiert. Spontanität und Veränderungen sind deshalb nicht unbedingt ihr Ding. Dieses Sternzeichen braucht Routine und gewohnte Abläufe. Schon die Umstellung zum Homeoffice war für die Jungfrau eine kleine Herausforderung. Und jetzt, wo sie sich daran gewöhnt hat, will sie nicht schon wieder eine Veränderung und zurück ins Büro.

Steinbock

Ähnlich ist es beim Steinbock. Auch er ist ziemlich strukturiert und hat für alles immer einen Plan. Spontanität zählt nicht unbedingt zu den Stärken dieses Sternzeichens. Der Steinbock hat seine festen Rituale und Routinen von denen er nur selten abweicht. Nachdem auch er sich nun endlich ans Homeoffice gewöhnt hat, bereitet ihm die Vorstellung, jetzt wieder zurück ins Büro zu müssen, Kopfzerbrechen.

Stier

Der Stier gehört zu den Gewohnheitstieren unter den Sternzeichen. Am liebsten sollte für dieses Sternzeichen immer alles gleich sein. Jeden Morgen das gleiche Frühstück, im ins selbe Restaurant, jedes Jahr der gleiche Urlaub – Hauptsache, der Stier muss sich an nichts Neues gewöhnen. Er gibt nur ungern die Kontrolle ab, denn nur wenn er selbst alles fest im Griff haben, fühlt er sich sicher. Veränderungen machen ihm nämlich ziemlich Angst. Zurück ins Büro zu müssen stresst ihn nun also ungemein!

Widder

Auch für den Widder sind Veränderungen angsteinflößend. Das sonst eigentlich so impulsive und unternehmenslustige Sternzeichen liebt in gewissen Bereichen seines Lebens aber die Routine. Und das betrifft vor allem den Job. Auch wenn es privat in der Freizeit ruhig mal etwas abenteuerlustiger zugehen kann, so will er zumindest was seinem Job angeht Ruhe und Beständigkeit. Für den Widder war die Umstellung vom Arbeiten im Büro aufs Homeoffice nicht ganz einfach. Doch mittlerweile hat er sich ziemlich gut zurecht gefunden und kann sich nun nichts anders mehr vorstellen.