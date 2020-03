Im Leben haben wir oft mit unerwarteten Herausforderungen zu kämpfen. Um unsere Ziele aber trotz allem schlussendlich zu erreichen, fehlt vielen häufig der nötige Biss. Unter Umständen könnte daran aber auch das Sternzeichen schuld sein.

Denn diese drei Sternzeichen lassen sich von nichts und niemanden von ihrem Weg abbringen.

Widder

Aufgeben kommt für den Widder nie infrage. Denn egal wie groß seine Träume auch sind, er kämpft immer darum, sie zu erreichen. Sollte es dann einmal nicht so klappen, wie es sich der Widder vorgestellt hat, versucht er es einfach nochmal. Seine Ausdauer kommt ihm vor allem in seinem Berufsleben zugute. Denn dieses Jahr wird der Widder für seinen Ehrgeiz im Job endlich belohnt.

Löwe

Auch der Löwe ist eines der ehrgeizigsten Sternzeichen. Setzt er sich einmal etwas in den Kopf, lässt er sich von keinem seiner Mitmenschen so leicht davon abbringen. Denn für seine Zukunftspläne und -ideen ist er bereit, jedes noch so große Opfer zu bringen. Sei es die Zeit, das nötige Geld oder der Abbruch bestimmter Kontakte – keine Maßnahme ist für den Löwen zu hart, um sie für seine Träume nicht zu ergreifen.

Steinbock

Steinböcke sind nicht ohne Grund oft in Führungspositionen. Was ihren Ehrgeiz angeht, sind sie nicht zu bremsen. Sie arbeiten unermüdlich, bis sie alles geschafft haben, was sie sich im Leben vorgenommen haben. Private Wünsche stellen sie dafür meist hinten an.