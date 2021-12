Romeo Beckham ist jetzt Millionär! Der Beckham-Sprössling hat einen Millionen-Deal mit Puma abgeschlossen und soll damit ganz offiziell reicher als seine Geschwister sein.

Das ist der erste große Werbevertrag für Romeo, seit er seine Profi-Fußballer-Karriere gestartet hat.

Romeo Beckham schließt Millionen-Deal mit Puma ab

Bei Romeo Beckham läuft’s! Der 19-Jährige ist das zweitälteste Kind von David und Victoria Beckham und hat jetzt, ganz wie sein Vater, eine Karriere als Profi-Fußballer begonnen. Und wie ein richtiger Fußballstar, hat auch Romeo bereits seinen ersten Werbedeal abgesahnt. Wie The Sun schreibt, beschert dem Briten ein Vertrag mit Puma 1,2 Millionen Pfund (etwa 1,4 Millionen Euro).

Denn Romeo ist jetzt das neue Gesicht der deutschen Sportmarke. „Er ist jetzt der reichste der Beckham-Sprösslinge und wie sein Vater auf der Überholspur in Richtung Superstarstatus“, so eine anonyme Quelle. Bereits sein Vater habe „mehr als 20 Jahre lang mit Adidas zusammengearbeitet“. Also sei es wahrscheinlich, „dass Romeo das Gleiche mit Puma tun wird“. Bei Puma gelte Romeo als „jung“ und „perfekt geeignet“ für die Zielgruppe, weshalb er „jeden Penny wert“ gewesen sei.

Karriere als Profi-Fußballer

Im September ist Romeo in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Er hat eine Karriere als professioneller Fußballer gestartet. Derzeit spielt er für den US-Verein Fort Lauderdale CF. Der Vertrag mit Puma ist also bereits ein erster großer Schritt in seinem Beruf. Denn zum Geschäft von zahlreichen namhaften Fußballern gehören eben auch richtig dicke Werbedeals mit bekannten Marken.

Zuvor hat der 19-Jährige bereits für Yves Saint Laurent, Burberry und Canada Goose gemodelt.