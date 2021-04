Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sind nicht nur verlobt, sondern arbeiten jetzt offenbar auch zusammen. Wie das Paar auf Instagram ankündigte, arbeiten sie gemeinsam an einem Film.

Der Streifen soll “Lola James” heißen.

Brooklyn Beckham und Nicola arbeiten gemeinsam an einem Film

Nicht nur privat, sondern auch beruflich hat es bei Brooklyn Beckham und seiner Verlobten Nicola offenbar richtig gefunkt. Der Fotograf und die Schauspielerin arbeiten jetzt nämlich auch zusammen. Und zwar an einem Film. “Ich bin so stolz auf dich und ich kann es kaum erwarten, dich in diesem Projekt zu sehen. Du bist die talentierteste Person, die ich kenne und ich freue, dass dein Traum in Erfüllung geht. […] Ich kann mich so glücklich schätzen, dass ich Teil dieses Projekts sein darf […]”, schreibt der 22-Jährige unter einem gemeinsamen Foto auf seinem Instagram-Account.

Nicola hat das Drehbuch für den Film offenbar selbst geschrieben. Sie wird bei dem Streifen mit dem Titel “Lola James” außerdem auch Regie führen und selbst mitspielen. Inwiefern Brooklyn an dem Projekt beteiligt ist, kommt aus den Postings allerdings nicht hervor. Und auch wann der Film fertig sein wird, ist nicht bekannt.

Hochzeit auf 2022 verschoben

Seit 2019 sind Brooklyn und Nicola ein Paar. Im Juli 2020 verlobten sich die beiden. Die Hochzeit muss allerdings noch etwas warten. Aufgrund der Corona-Pandemie haben die beiden die Zeremonie vorerst angeblich auf 2022 verschoben.