Unglaublich, aber wahr: In Japan hat eine Mutter ihre erst neunjährige Tochter dazu gezwungen, sich einer Schönheits-Operation zu unterziehen. Der kuriose Grund: Das Mädchen hatte ein Mono-Augenlid, während in Asien das Doppel-Lid zum Beauty-Standard zählt.

Also musste sich das Kind unters Messen legen, um den „Schönheitsfehler“ zu korrigieren.

Mutter in Japan zwingt Kind zum Beauty-Doc zu gehen

Andere Länder, andere Sitten … oder so. In Japan gibt es offenbar einen ganz bestimmten Beauty-Standard, dem viele Frauen nacheifern: Ein doppeltes Augenlid. Wer nicht damit auftrumpfen kann, legt sich eben unters Messer. So wie etwa die erst neunjährige Micchi. Ihre Mutter brachte sie laut Vice TV dazu, eine Schönheits-OP an sich durchführen zu lassen, da sie „nur“ ein Mono-Lid und kein Doppel-Lid hatte.

Laut einem Video, das Vice TV auf YouTube veröffentlichte, entschied sich Mutter Rucchi aus einem für sie guten Grund dazu, ihre Tochter zu dem Eingriff zu zwingen. Sie selbst habe als Kind sehr unter ihrem Mono-Lid gelitten. Ihre Schwester und ihre Mutter – beide mit doppeltem Augenlid – hingegen bewunderte man für ihre Schönheit.

Diese Einstellung ist jetzt offenbar auch auf Rucchi übergangen. „Ein Mädchen braucht doppelte Augenlider“, so die Mutter der Neunjährigen. „Ich habe nie ein Mädchen mit einem einfachen Augenlid gesehen, von dem ich dachte, dass es hübsch ist.“

Weitere Eingriffe in Planung

Der Beauty-Eingriff des kleinen Mädchens wurde mit der Kamera begleitet. Sie hatte sichtlich Panik, denn anfangs schien die Narkose keine Wirkung zu zeigen. Micchi weinte bitterlich, bevor das Ärzte-Team das Skalpell zückte. Statt den geplanten 20 Minuten, dauerte die Operation, die etwa 2.800 US-Dollar kostete, satte zwei Stunden. Danach fragte man die Neunjährige, ob sich nun etwas in ihrem Leben geändert habe. Das verneinte das Kind aus Japan.

Doch die Mutter schritt sofort ein und fragte: „Sagen die Leute nicht, dass du jetzt niedlicher aussiehst?“ Dem stimmte Micchi zu. „Wenn man den Schmerz einer Schönheits-OP ertragen kann, macht dich das zu einer schönen Person, meiner Meinung nach“, erklärte die Neunjährige. Scheinbar ist sie mittlerweile auch von dem Eingriff überzeugt. Denn sie ergänzte, dass sie bald noch weitere Operationen durchführen lassen möchte. Denn ihrer Meinung nach seien ihre Augen zu schmal.

Übrigens: In Japan sind Beauty-Eingriffe bei Minderjährigen erlaubt, solange die Eltern zustimmen.

