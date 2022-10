Aussehen wie Britney Spears – das ist der Traum von Bryan Ray aus Los Angeles. Er hat sich für sein Ziel nicht nur über 100 Mal unters Messer gelegt, er gab in Summe auch bereits über 120.000 Euro aus, um seinem Idol möglichst ähnlich zu schauen.

Im Netz wird der Influencer aber für sein Vorhaben angefeindet.

Mann legt sich über 100 Mal unters Messer, um wie Britney Spears auszusehen

Selbst über 20 Jahre nach ihrem ersten Hit hat Britney Spears viele Fans, die so sein möchten wie sie. Doch bei den wenigsten ist der Wunsch so ausgeprägt wie bei dem Influencer Bryan Ray. Er möchte der Sängerin unbedingt extrem ähnlich sehen. Und dafür hat er sich bereits über 100 Schönheits-OPs unterzogen. Alles begann mit Britneys Hit „Oops! … I Did It Again“ und dem Wunsch nach einem Lächeln wie das der Sängerin.

Der heute 35 Jahre alte Bryan Ray arbeitet schon eine ganze Weile an seinem Traum, wie Britney Spears auszusehen. Bereits im Alter von 17 Jahren unterzog er sich seiner ersten Behandlung. Er lässt sich die Zähne begradigen und bleechen, damit sein Mund genauso aussieht wie der seines großen Idols.

Doch dabei wollte er es nicht belassen. So ließ er sich danach unter anderem noch die Nase operieren, Wangenimplantate einsetzen, die Augenlider straffen und die Lippen vergrößern. Mittlerweile soll Bryan bereits über 120.000 Euro für Schönheits-OPs ausgegeben haben. Und tatsächlich ähnelt er dem Teenie, der er einst war, so gar nicht mehr.

Bryan Ray wird im Netz angefeindet

Doch sein Fan-Kult stößt vor allem im Netz auf heftige Kritik! Unter seinen Insta-Fotos sammeln sich unzählige Hate-Kommentare. In einem Interview mit „Daily Star“ erzählt er, dass viele nicht verstehen können, wieso er das tue. Sie können seine Obsession nicht nachvollziehen und kritisieren seinen Schönheitswahn. Bryan findet jedoch, dass Schönheitsoperationen in unserer Gesellschaft zu sehr stigmatisiert werden.

„Wenn ich in den Spiegel schau, bin ich sehr glücklich mit dem, was ich sehe. Bin ich perfekt? Nein, absolut nicht.“, so der 35-Jährige. Und obwohl Bryans Veränderungsprozess noch lange nicht abgeschossen ist, sei er aber auch ein Realist. In dem Interview sagte der Super-Fan nämlich: „Ich möchte auch klarstellen, dass ich nicht desillusioniert bin und denke, ich könnte ein Foto von Britney Spears zum besten Schönheitschirurgen in Beverly Hills bringen und würde dann genauso wie Britney Spears aussehen.“ Er wolle sich von den Merkmalen von Britney Spears inspirieren lassen, um ihr ähnlicher zu sehen. Der nächste Eingriff sei aber schon geplant. Als Nächstes will er nun seine Augenfarbe dauerhaft verändern lassen …