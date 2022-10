Eigentlich wollte diese Frau nach einer Schönheitsoperation nur nach Hause fliegen – doch dabei ist leider etwas schiefgegangen. Denn als sie bereits eine Zeit lang in der Luft war, bemerkte sie plötzlich, dass ihr „Hinterkopf explodiert“ sei, wie sie jetzt selbst auf TikTok schildert. Durch den ansteigenden Kabinendruck ist ihre frische Kopfwunde nämlich einfach geplatzt.

Sie selbst, sowie sämtliche Passagiere und das Flugpersonal, waren geschockt von dem Vorfall.

Frau steigt nach Schönheits-OP ins Flugzeug: Kopfwunde platzt

Die Geschichte der TikTokerin Weronika (@polish_99) geht gerade viral. Denn die junge Frau hat eine Reihe an Videos geteilt, in denen sie einen besonders grausigen Vorfall beschreibt. Sie wollt eigentlich nur mit dem Flugzeug nach Hause nach London fliegen (wo ihr Flug startete, ist leider nicht bekannt), um sich von einer Schönheitsoperation zu erholen. Doch als sie gerade tausende Meter über dem Boden war, bemerkte sie einen stechenden Schmerz an ihrem Hinterkopf. Sie konnte ihre Ohren kaum fühlen und alles tat furchtbar weh, wie sie auf TikTok schildert.

Dann machte sie sich auf den Weg zur Bordtoilette und bemerkte ein Ploppen am hinteren Bereich ihres Kopfes. Mit großem Schock musste sie feststellen: Die frischen Narben an ihrer Kopfwunde sind geplatzt. „Gleich danach merkte ich, wie eine heiße Flüssigkeit an meinem Hals heruntertropfte und ich schnappte mir ein paar Handtücher und begann sie aufzuwischen“, so Weronika in den Videos.

„Offensichtlich war das Blut. Aber: Ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine Fettabsaugung hatte, denn die Flüssigkeit, die aus dir herauskommt, ist gelblich, gemischt mit Blut und komischen Stückchen“, erzählt die junge Frau. Dann fügt sie noch hinzu, dass sie „immer noch nicht darüber hinweg ist, wie ekelhaft das war.“

Zu dem Video schreibt sie: „POV: Du bist die Flugbegleiterin, der ich gerade mitteilen musste, dass mein Hinterkopf durch den Druck explodiert ist.“ In dem Clip ist die junge Frau mit einer Stütze um den Kopf zu sehen – ihr Gesicht ist angeschwollen und mit blauen Flecken übersät.

„Niemand hat einen Fehler gemacht“

Unter den Videos der TikTokerin überschlagen sich die Kommentare bereits. Es wird heftig diskutiert, wer in diesem Fall Schuld hat und zur Verantwortung gezogen werden sollte. Doch Weronika stellt klar: „Niemand hat einen Fehler gemacht, weder der ursprüngliche Chirurg noch der Arzt am Flughafen. Als ich ins Flugzeug stieg, war alles in Ordnung“, erklärt sie.

Bevor sie die Maschine betrat, habe sie mit ihrem Chirurgen gesprochen. Da er mit dem Genesungsprozess zufrieden war, wollte er ihr ein Flugtauglichkeitszeugnis ausstellen. Allerdings sei er schlussendlich so in Eile gewesen, dass er bedauerlicherweise darauf vergaß. Also musste Weronika einen Arzt am Flughafen aufsuchen, der mittels Attest bestätige, dass sie aufgrund der frischen Narben in der Lage sei, zu fliegen.

Doch wie es scheint, hätte die junge Frau doch noch etwas warten sollen. Dennoch beharrt sie darauf, fit gewesen zu sein. Für den schmerzhaften Zwischenfall hat sie eine ganz eigene Erklärung. „Ich habe ungewöhnlich weiches Gewebe und schwelle mehr an als der Durchschnittsmensch, was dazu führte, dass einige der Nähte im Flugzeug an einer Stelle aufgingen.“ Ihrer Meinung nach war der Druck in der Flugzeugkabine einfach zu hoch, deshalb sei es auch zu dieser „Explosion an ihrem Hinterkopf“ gekommen.

Bis zur Landung musste die Passagierin Druck auf die Wunde ausüben, bevor man sie fachgerecht behandeln konnte. Mittlerweile scheint es Weronika zum Glück wieder gutzugehen.