Bella Hadid ist verliebt und lässt es die ganze Welt wissen! Auf Instagram teilt das Model eine Fotoreihe von ihrem Aufenthalt an der Côte d’Azur. So richtig interessant wird es aber erst am Ende der Bella-Show: Auf dem letzten Foto sieht man sie nämlich küssend mit einem jungen Mann.

Das Topmodel erlebt gerade die “schönste Zeit ihres Lebens” in Südfrankreich.

Bella Hadid ist verliebt und zeigt ihr Glück ganz offen

Eigentlich war Topmodel Bella Hadid nicht zum Vergnügen im französischen Cannes. Das Model wurde zu den berühmten Filmfestspielen eingeladen. Gestern teilt das Topmodel dann eine mehrteilige Foto- und Videoreihe auf Instagram, die die 24-Jährige in einem sexy karierten Zweiteiler aus Rock und Bluse zeigt. Zu sehen, das Model bei der Arbeit. Das letzte Bild der Strecke tanzt allerdings aus der Reihe, denn es zeigt sie küssend mit einem mysteriösen jungen Mann.

Instagram: @bellahadid

Bella Hadid betitelt das Posting mit den Worten: “Zeit meines Lebens. Gesund, bei der Arbeit und geliebt”.

Wer ist der unbekannte Mann an ihrer Seite?

Bleibt nur noch die Frage, wer der Mann ist, mit dem das Model da gerade in Südfrankreich herumturtelt? Wie US-Medien berichten, handelt es sich bei Bellas angeblichen Freund um den Art Director Marc Kalman. Bereits seit Juni gibt es Gerüchte über eine Beziehung der beiden. Sie sollen sich über die Kardashian/Jenner-Schwestern kennengelernt haben.

On-Off-Beziehung mit The Weeknd

Zuletzt war Bella Hadid mit dem erfolgreichen Musiker The Weeknd liiert. Die beiden führten vier Jahre lang eine turbulente On-Off-Beziehung. 2019 gab das Paar dann offiziell seine Trennung bekannt.