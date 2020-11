Er ist ein guter Zuhörer, liebevoll, attraktiv und extrem lustig. Nur, wenn es zum Küssen kommt, geht er mit dem Gespür eines Presslufthammers vor. Aber halt! Schick ihn noch nicht in die Wüste. Mit diesen Tricks wird der Frosch zum Prinzen.

Übung macht dem Meister.

Dein Prinz küsst wie ein Frosch? So gehst du am besten vor:

Küssen macht glücklich und hält gesund. Das Schmusen soll sogar eine 200 x stärkere Wirkung als Opium haben. Und ein richtig guter Kuss kann sogar Orgasmen bescheren. Davon bist du leider Meilenweit entfernt? Keine Sorge wir helfen dir da raus.

1. Taten statt Worte

Taten sagen mehr als Worte. Ein falsches Wort kann schnell verletzend sein und in die Hose gehen. Versuche eine sanfte Lehrmeisterin für in zu sein, indem du die Führung übernimmst. Starte den Kuss und nimm dazu seinen Kopf sanft mit beiden Händen. Dann zeig ihm wie du es gerne hättest. Leite ihn sanft aber bestimmt.

2. Kleine Pausen

Er ist dein absoluter Traummann nur leider bewegt er seine Zunge im Schleudergang durch deinen Mund. Dann kannst du den Mund ab und zu schließen um ihn einzubremsen. Reicht dieses Signal nicht aus, dann höre einfach abrupt auf und zeige ihm damit, dass dir seine Aktion nicht gefällt.

3. Speichelfluss im Zaum halten

Er hat die Speicheldrüsen voll aufgedreht. Beim Küssen ist es ganz natürlich, dass Speichelsaft entsteht. Diesen sollte man aber nicht einfach frei im Mundraum fließen lassen, sondern zwischendurch hinunterschlucken. Also auch hier hilft nur eine Pause zwischendurch. Setze die Zunge sanft ab und schlucke das Zeug hinunter. Er wird es dir bestimmt gleich tun. Dann starte sanft von vorne.

4. Real-Talk

Werden die liebevollen körperlichen Anweisungen von ihm ignoriert musst du wohl Klartext reden. Sei nicht zu streng zu ihm, sondern sag ihm erstmal, was du gerne hast und zeig es ihm. Frag auch ihn, was er beim Küssen von dir wünscht und dann überlegt euch, was ihr gemeinsam verbessern könntet.

5. Ein bisschen Flunkern

Um ihn nicht vor den Kopf zu stoßen, hilft auch ein wenig zu flunkern. Der Kussexperte William Cane hat ein Buch über das Küssen geschrieben. In “The Art of Kissing” bringt er seinen Lesern ausführlich die Kunst des Küssens bei. Zeig ihm das Buch, das du “geschenkt” bekommen hast oder den Artikel, den du “soeben entdeckt” hast. Beginne zum Beispiel so: “Oh schau mal, da ist eine Anleitung zum perfekten Kuss. Wollen wir mal ausprobieren, ob wir das genauso hinkriegen?” Wahrscheinlich wird er den Braten schon riechen, ihn aber trotzdem dankbar annehmen.

6. Sportlich nehmen

Hol dich selbst mit ins Boot und versuche die Sache sportlich rüber zu bringen. Man lernt etwas im Leben, wendet es an und zwischendurch wird es Zeit für ein Update. Kein Meister ist vom Himmel gefallen.

Und hier kommt unsere Kuss-Choreografie

Der richtige Start

Der häufigste Fehler der Männer ist, dass sie zu schnell einen Zungenkuss einleiten. Also führe ihn sanft und werde langsam leidenschaftlicher.

Augen zu

Die Augen sollten immer geschlossen bleiben. So kannst du dich viel besser auf den Kuss konzentrieren, ihn führen und intensiver wahrnehmen.

Wechselspiel

Der perfekte Kuss besteht aus der richtigen Balance von Geben und Nehmen. Das wirst du ihm als gute Lehrmeisterin mit der Zeit schon verständlich machen. Zu Beginn sollten die Lippen weich aufeinander liegen, ohne sie zu spitzen. Dann setze wieder ab und schaue ihm tief in die Augen nur um wieder von vorne zu beginnen. Öffne nun sanft den Mund und taste dich mit der Zunge voran. Berühre kurz und spielerisch durch sanftes Kreisen seine Zunge, dann ziehe dich erneut zurück. Die Lippen sollten sich währenddessen immer sanft berühren.

Richtige Zungenspannung

Die richtige Zungenspannung ist beim Küssen das um und auf. Er soll dich weder erdolchen, noch wie ein Waschlappen in deinem Mund hängen. Zungenakrobatik ist schon ok, aber auch damit sollte man es nicht übertreiben. Zeig ihm einen sanften Zugendruck, den du langsam steigerst.

Zahneinsatz

Die Zähne solltest du ihm erst zeigen, wenn er sein Spiel mit der Zunge halbwegs beherrscht. Dabei kann nämlich viel schiefgehen und wir wollen hier nicht die Büchse der Pandora öffnen. Die Zähne kommen nur zum Einsatz, um zwischendurch mal spielerisch auf die Lippe zu beißen. Wir sprechen hier von einem leichten knabbern an der Unterlippe. Bei der Oberlippe läuft man schnell Gefahr an die Vorderzähne zu stoßen.

Pausen einlegen

Richtig küssen bedeutet keinesfalls, dass man ständig an den Lippen des anderen hängt. Wie schon erwähnt kannst du ihn durch Pausieren einbremsen und den Speichel im Zaum halten. Nebenbei kann so eine kurze Unterbrechung ziemlich antörnen und Lust auf mehr machen.

Voller Körpereinsatz

Er will beim Küssen mit Ganzkörperakrobatik punkten. Bei wildem Herumgeschleuder bleibt wenig Konzentration für den Kuss. Übernimm, indem du ihn an die Wand stellst oder dich über ihn beugst. Lass deine Hände auf sein Bein und unter sein T-Shirt gleiten. Presse deinen ganzen Körper sanft oder leidenschaftlich an ihn.

Kreativ sein

Konzentriere dich zwischendurch auch auf andere Körperstellen. Küsse ihn genau da wo du es auch gern hättest. Sanfte Küsse auf den Hals und im Nacken, ein leichtes Saugen an den Ohrläppchen. Mit halbwegs Gefühl und Verstand wird er sich die Stellen merken und beim nächsten Mal anwenden.