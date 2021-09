Angelina Jolie und The Weeknd wurden in jüngster Vergangenheit bereits mehrmals gemeinsam gesichtet. Die Gerüchteküche brodelt – könnten die beiden DAS neue Hollywood-Paar sein?

Öffentlich haben sich die beiden noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Gemeinsames Abendessen in Luxus-Restaurant

Samstagabend wurden Angelina Jolie und The Weeknd bei einem gemeinsamen Abendessen in dem Edelrestaurant Giorgio Baldi in Kalifornien gesichtet. Laut Daily Mail haben die beiden mehr als zwei Stunden lang gemeinsam gegessen. Das Restaurant haben sie anschließend gemeinsam verlassen. Daily Mail zeigt Aufnahmen der beiden, die Jolie auf der Rückbank von The Weeknds Auto zeigen.

Mit dem gemeinsamen Abendessen heizen die beiden weiter Dating-Gerüchte an, die sich seit dem Sommer hartnäckig halten. Denn die beiden wurden im Sommer mehrmals bei Abendessen und sogar einem Konzertbesuch gesichtet.

Angelina Jolie was seen with The Weeknd in a restaurant in Los Angeles.



September 25, 2021. pic.twitter.com/mqgyWipMey — best of angelina jolie (@bestofajolie) September 26, 2021

Angelina Jolie und The Weeknd: Twitter ist verwirrt

Fans auf Twitter sind über das vermeintliche Paar aber auf jeden Fall verwundert. Denn auch nach einem Sommer voller neuer Pärchen, Baby-Ankündigungen und Trennungen ist die Beziehung der beiden für viele sehr kurios. “Angelina Jolie und The Weeknd – in was für einem alternativen Universum leben wir eigentlich?”, schreibt etwa eine Twitter-Nutzerin. Auch andere wundern sich über das Pärchen, feiern aber gleichzeitig das mögliche neue Hollywood-Paar.

angelina jolie and the weeknd is so fucking random😭😭😭 what reality are we even living in at this point😭😭😭 — celestia°•☁︎ 🇵🇸 (@flowerdistorted) September 27, 2021

Für einige Fans ist der gemeinsame Schnappschuss übrigens Beweis genug, um zu sagen, dass die beiden bestimmt ein Paar sind. “Seien wir doch mal ehrlich… ein Abendessen an einem Samstagabend mit einer Frau, die ‘Dressed to kill’ ist, hat kaum nur mit Freundschaft oder Arbeit zu tun“, schreibt eine Nutzerin. Bisher haben sich allerdings weder The Weeknd noch Angelina Jolie zu den Gerüchten geäußert.

Für beide Stars wäre eine öffentliche Beziehung mit einem anderen Promi übrigens nichts Neues. Denn The Weeknd, der eigentlich Abel Tesfaye heißt, datete in der Vergangenheit bereits Model Bella Hadid und Selena Gomez. Angelina Jolie war bis 2016 mit Brad Pitt verheiratet, mit dem sie insgesamt sechs Kinder hat. Die beiden sind derzeit mitten in einem gerichtlichen Sorgerechtsstreit.