Wir warten schon sehnsüchtig auf die zweite Staffel von “Bridgerton”! Doch bis es so weit ist, müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Um uns die Zeit zu versüßen, haben die Produzenten jetzt einen ersten Clip veröffentlicht, der uns einen kleinen Einblick in die bevorstehenden Abenteuer der Familie Bridgerton gibt.

Es wird heiß, romantisch und voller Intrigen!

Erster Clip zu “Bridgerton” Staffel zwei veröffentlicht

Die Netflix-Serie “Bridgerton” hat bei vielen genau den richtigen Nerv getroffen. Denn die Menschen lieben Drama, sie lieben Adels-Geschichten und sie lieben heiße Sexszenen! All das vereint die erfolgreiche Serie. Kein Wunder also, dass viele, nach der spektakulären ersten Staffel, den zweiten Teil nur so herbeisehnen. Bis es so weit ist, dauert es aber noch ein bisschen.

Doch die Produzenten haben jetzt einen ersten Clip veröffentlicht, der ein paar Einblicke der neuen Staffel zeigt. Anthony (Jonathan Bailey) führt eine rege Diskussion mit Kate (Simone Ashley). Ob aus der anfänglichen Neckerei eine echte Liebe wird?

Darum geht’s in Staffel zwei

Wie wir bereits wissen, soll sich jede Staffel von “Bridgerton” um ein anderes Familienmitglied drehen. Da wir nun im ersten Teil bereits sehr detailliert erfahren haben, wie es um Daphne (Phoebe Dynevor) und Simon steht (Regé-Jean Page), folgt jetzt die Geschichte von Daphnes Bruder Anthony.

Und der befindet sich in einem großen Liebeswirrwar. Denn eigentlich hat er geplant, Edwina Sharma (Charithra Chandran) zu heiraten. Doch dann verdreht ihm ihre Schwester Kate gehörig den Kopf. Daphne steht ihrem Bruder mit Rat und Tat zur Seite. Und auch sonst fehlt es der neuen Staffel an nichts! Wir bekommen alles, worauf wir uns gefreut haben: Liebe, Sex und gefährliche Intrigen.

Starttermin noch unklar

Wann genau Staffel zwei Premiere feiert, steht noch nicht fest. Denn aufgrund der Pandemie kam es immer wieder zu Drehstopps. Doch laut Insidern soll es im Frühjahr 2022 so weit sein. Und auch eine weitere Frage plagt das “Bridgerton”-Fandom: Wird der hotte Duke wieder zu sehen sein?

Die Bekanntgabe, dass Regé-Jean Page aus der Serie aussteigt, hat für einen großen Schock gesorgt. Doch Fans sind der festen Überzeugung, dass der 31-jährige Schauspieler erst kürzlich in einem Interview einen Gastauftritt angeteasert hat. Ob es sich dabei nur um ein Gerücht handelt oder ob hier wirklich etwas Wahres dran ist, wird wohl nur Staffel zwei der erfolgreichen Serie beantworten können.