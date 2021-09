Der Gastauftritt von Oliver Pocher bei einem Konzert von Pietro Lombardi ist wohl etwas anders ausgegangen, als sich der Comedian das vorgestellt hat. Denn weil er währenddessen ins Publikum gegangen ist, rief der Veranstalter die Polizei.

Und die führte Pocher gleich mal vom Gelände ab.

Polizei führt Oliver Pocher ab

Während einem Konzert von Pietro Lombardi in Hartenholm (Schleswig-Holstein) hat Oliver Pocher, ein guter Freund des Sängers, das Publikum mit einem Gastauftritt überrascht. Dann schnappte er sich ein Mikro, ging von der Bühne ins Publikum um erinnerte alle Anwesenden daran, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten.

Was eigentlich eine gut gemeinte Geste war, nahm der Veranstalter offenbar nicht ganz so mit Humor. Denn der erteilte Pocher Hausverbot und verwies ihm vom Gelände, da er mit seinem Ausflug ins Publikum gegen Covid-Vorschriften verstoßen haben soll. Doch der Comedian soll sich anfangs noch uneinsichtig gezeigt haben, weswegen die Polizei dann ausrückte und den Entertainer auf einen Parkplatz abführte.

Reaktion sei “total übertrieben”

“Es ist wirklich etwas Unglaubliches passiert”, meldet sich der 43-Jährige dann entrüstet in seiner Instagram-Story. Dann erzählt er, was passiert ist. “Heute spielt Pietro, das guck ich mir einfach mal an. Das ist ja hier in der Nähe. Da haben wir ne lustige Zeit”, so Pocher. “Dass das Ganze aber mit einem Polizeieinsatz enden sollte, das fand ich schon sensationell.”

“Das ist dann so eskaliert, dass mich die Polizei mit Polizeigriff abführen wollte und in Hartenholm einen Harten gemacht hat”, versucht er die Situation noch mit Humor zu nehmen. “Das ist einfach total übertrieben vom Veranstalter. Ich bin echt Team Polizei, aber in Hartenholm nen Scharfen zu machen, weil man 30 Sekunden ins Publikum gegangen ist, bei einer Inzidenz von 25, zeigt einfach auch, wo wir stehen. Dass wir andere Sorgen und Probleme haben”, so Pocher.