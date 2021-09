Am Mittwochabend verkündete Pietro Lombardi sein Social-Media-Comeback. In seinem neuesten Video erzählt er, die Gründe für seine Pause. Außerdem erzählt er, dass er momentan in einem Hotel wohne, weil er Freunden sein Haus nach der Flutkatastrophe überlassen habe.

Bei diesen Freunden handelt es sich um Oliver Pocher und seine Frau Amira.

Pietro Lombardi überlässt sein Haus Freunden

Mehrere Monate lang gönnte sich Pietro Lombardi eine Social-Media-Auszeit. Doch am Mittwochabend meldete er sich wieder offiziell zurück und teilt seinen Fans in einem umfangreichen Video mit, was die Gründe für seine Pause gewesen waren. Ihm sei es wirklich nicht gut gegangen und ihm wäre alles zu viel geworden. Außerdem erzählt der 29-Jährige, dass er derzeit in einem Hotel wohne und wahrscheinlich auch noch bis Ende des Jahres dort bleiben werde, weil er seinen Freunden nach der Flutkatastrophe sein Haus überlassen habe. Jetzt ist auch klar, um welche Freunde es sich handle. Nämlich um niemand geringeren als Oliver Pocher und seine Frau Amira.

“Danke für alles Pietro!”

Amira kommentierte sein Comeback-Video mit den Worten: “Großer Mann mit noch größerem Herzen. Danke für alles Pietro!” Daraufhin spekulierten Pietros Fans, ob es sich bei den Freunden um Oliver und seine Frau Amira handle. Tatsächlich bestätigte ein Insider gegenüber RTL, dass die beiden mit ihren Kindern vorübergehend in Pietros Haus leben würden. Der Comedian und der Sänger lernten sich schon vor einigen Jahren bei Global Gladiators kennen, woraus sich dann eine enge Freundschaft entwickelte.