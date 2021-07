Mit der warmen Jahreszeit kommt auch die Lust auf eine Typveränderung. Wie wäre es im Sommer 2021 denn zum Beispiel mit roten Haaren? Rottöne sind dieses Jahr nämlich total angesagt.

Wir haben für euch die Top 4 Rottöne im Sommer 2021!

Rottöne sind im Sommer 2021 angesagt

Rot ist eine echte Power-Farbe. Kein Wunder also, dass wir im Sommer 2021 wieder mehr auf Rottöne in unseren Haaren setzen. Denn diese Haarfarbe verkörpert Lebensfreude und Abenteuerlust, die wir in der warmen Jahreszeit wieder aufleben lassen wollen. Wir haben für euch die trendigsten Rottöne im Sommer 2021 herausgesucht und zeigen euch außerdem, worin sie sich unterscheiden.

1. Kupfer

Wer hat schonmal darüber nachgedacht, sich die Haare in Kupfer zu färben, nachdem er Beth Harmon in der Netflix-Serie “Das Damengambit” gesehen hat? Und dieser Rotton ist im Sommer 2021 absolut im Trend. Die klassischen Kupfer-Nuancen wirken einfach super elegant und sind ideal für alle, die 2021 eine Typveränderung wagen möchten.

2. Peaches and Cream

Wer es im Sommer etwas gewagter mag, der sollte es mal mit der Haarfarbe Peaches and Cream versuchen. Diese zeichnet sich durch einen sehr hellen Rotton aus, der in Richtung Pfirsich geht und mit beige-blonden Highlights durchzogen ist. Und wie man bei Palina Rojinski sehen kann, ist das Ergebnis einfach umwerfend. Ein echtes Statement für den Sommer 2021.

3. Caramel

Wer es lieber etwas dunkler möchte, der sollte sich von “Modern Family”-Star Sarah Hyland inspirieren lassen. Denn sie präsentiert die Trend-Haarfarbe Roastet Caramel in ihrem neuesten Instagram-Posting. Der sanfte Rotton in den Haaren lässt ihre braune Mähne gleich viel lebendiger wirken und verleiht dem Style außerdem das gewisse Etwas. Je nach Hauttyp kannst du das Rot intensiver oder weniger intensiv in die braunen Haare einarbeiten.

4. Kastanienrot

Wer aber in diesem Sommer lieber noch einmal auf Nummer Sicher gehen möchte und nur einen kleinen Schritt in Richtung Typveränderung wagen will, der sollte auf einen Klassiker zurückgreifen. Die Haarfarbe Kastanienrot kommt einfach nie aus der Mode, wie uns auch Emma Watson beweist. Der Braunton hat einen leichten Rotstich und verleiht dem Haar dadurch mehr Glanz. Die perfekte Haarfarbe für den Sommer 2021.