Für unsere Haare gibt es im Sommer 2021 strahlende Aussichten, denn Blondtöne sind wieder voll im Trend. Hier ist wirklich für jeden was dabei.

Wir haben für euch die Top 5 Blondtöne im Sommer 2021!

Diese Blondtöne sind im Sommer 2021 angesagt

Dieser Sommer wird ein besonderes Highlight für unsere Haare. Vor allem die beliebten Blondtöne, die heuer in ganz natürlichen Farbtönen daherkommen. Wir zeigen euch welche Blondnuancen im Sommer 2021 im Trend liegen und wie sich die einzelnen Haarfarben voneinander unterscheiden.

1. Erdbeerblond

Erdbeerblond hat sich langsam nach oben auf die Hit-Liste der Haarfarben-Trends 2021 gearbeitet und wird dort wohl noch eine Zeit lang bleiben. Rottöne sind derzeit total angesagt und in Kombination mit Blond wirkt dieser Trend wie geschaffen für die heißen Sommertage. Das Beste daran: Bei Erdbeerblond kann man super mit der Intensität experimentieren, sodass es zu jedem Typ passt. Das weiß auch Schauspielerin Katherine McNamara. Sie experimentiert schon seit einem Jahr mit dem Haarfarben-Trend und testet immer wieder neue Intensitäten.

2. Sandy Blonde

Margot Robbie macht es vor: Im Sommer 2021 sind vor allem natürliche Blondtöne angesagt. Sandy Blonde trifft es hier genau auf den Punkt. Diese dunkleblonde Nuance schmeichelt wirklich jedem Hauttyp und sorgt für den perfekten Sommerlook. Um den natürlichen Effekt zu bekommen, werden hier sandige Highlights besonders rund um das Gesicht gesetzt.

3. Hollywood Blonde

Der Glamour des alten Hollywoods ist wieder zurück. Zumindest bei den Haartrends im Sommer 2021 machen wir mit Hollywood Blonde eine Zeitreise in die Vergangenheit. Auch Model Hailey Bieber liebt den Look mit seinem goldenen Glanz. Diese Nuance eignet sich übrigens auch in Kombination mit dunkleren Tönen wie Honigblond.

4. Baby Platinum

Von dem künstlichen Platinblond sind wir inzwischen wieder weg – jetzt gehen wir es etwas natürlicher an. Baby Platinum ist hier genau das Richtige für alle, die einen frischen Sommerlook wollen. Im Gegensatz zum klassischen Platinblond wirkt Baby Platinum ein bisschen wärmer und dadurch natürlicher. Man kann es, wie Cameron Diaz durchgängig auf dem ganzen Haar tragen, aber auch für Highlights nutzen. In jedem Fall bringt diese Nuance den Sommer in unsere Haare.

5. Dulce De Leche

Wer von sommerlichen Haartrends spricht, darf natürlich Dulce De Leche nicht vergessen. Wie der Name schon sagt, hat diese Haarfarbe eine Ähnlichkeit mit Karamell und lässt das Haar glänzen. Chrissy Teigen begeisterte mit dieser Nuance bereits auf ihren Urlaubsfotos. Wir lieben die leichten Honigtöne und den verspielten Kontrast mit helleren Nuancen.