Einige Sternzeichen können sich auf ein romantisches neues Jahr freuen. Denn für sie steht 2023 ganz im Zeichen der Liebe. Singles verlieben sich Hals über Kopf und vergebene Tierkreiszeichen wagen endlich den nächsten Schritt.

Für diese Sternzeichen zielt Amors Pfeil im neuen Jahr in die richtige Richtung.

Widder

Bei einer Sache können sich Single-Widder sicher sein: 2023 wird ihre Welt vollkommen auf den Kopf gestellt. Denn durch ein bisschen Magie des Universums treffen sie auf die EINE Person, die ihr Herz zum Rasen bringt – und das aus einem guten Grund! Unser Rat: Lasst es zu, ihr werdet es nicht bereuen. Auch vergebene Widder können sich auf ein romantisches neues Jahr freuen. Denn endlich ist es so weit: Der nächste Schritt in der Beziehung steht an und dieser wird alles andere als langweilig. Höchste Zeit, das Leben etwas umzukrempeln. Denn schon bald wird nichts mehr so sein, wie es mal war.

Waage

Die Suche nach der großen Liebe hat viele Waagen im letzten Jahr verrückt gemacht. Doch was, wenn wir euch sagen, dass das nun ein Ende hat?! Die Sterne stehen gut, dass das Tierkreiszeichen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ein paar Gespräche und einige Treffen später und die Waage ist sich sicher: das ist es. Glückwunsch! Waagen in festen Beziehungen hingegen wissen schon längst, was sie wollen. Daher müssen sie auch gar nicht erst lange überlegen, wenn sie vor einer wichtigen Entscheidung in ihrer Beziehung stehen. NATÜRLICH sagen sie ja. Wozu genau, das erfährt ihr noch früh genug.

Schütze

Eigentlich dachte die Schütze ja, dass ihre lockeren Bekanntschaften auch genau das bleiben werden. Doch da hat sie sich mächtig getäuscht! Denn hinter einer dieser Personen könnte sich ihre zukünftige bessere Hälfte verstecken. Jetzt ist es an dem Tierkreiszeichen, herauszufinden, um wen es sich dabei handelt. Vergebene Schützen sind so in ihrem Alltag festgefahren, dass sie gar nicht damit rechnen, dass etwas geschehen könnte. Umso überraschter sind sie dann, wenn ihnen ihr Partner oder ihre Partnerin seine oder ihre Zukunftspläne präsentiert. Erleichtert über die frische Brise in der Beziehung, nimmt das Sternzeichen die Gelegenheit auch sofort an!