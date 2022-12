Während die einen schon die Kinderwägen schieben, dauert es bei den anderen noch ein bisschen! Diese österreichischen Promis sind im Babyfieber.

Wir haben mehr Infos dazu.

Model-Baby

Bei Fitnessmodel Virgina Rox ist schon ein kleines Bäuchlein zu erkennen! 😍 Die schöne Grazerin hat im Oktober ihre Schwangerschaft via Instagram verkündet und gleich danach das Geschlecht. Wir dürfen uns also bestimmt auf süßen Content mit dem kleinen Baby-Boy freuen. Papa und ehemaligem Mister Austria Philipp Knefz steht die Freude ebenfalls ins Gesicht geschrieben. Wir wünschen der kleinen Familie nur das Allerbeste! ❤

Mami im Fernsehen

ENDLICH! 🥰 Nachdem es bei „Teenager werden Mütter“-Paar Petra und Miguel einfach nicht klappen wollte, sind die beiden mittlerweile Eltern einer kleinen Tochter geworden. So schön kann das Babyglück auch in jungen Jahren sein, wie die beiden ATV-Stars beweisen. Wir wünschen der kleinen Familie von Herzen nur das Allerbeste. ❤ Mehr von den Jungeltern und ihrem Baby-Alltag gibt es in der neuen Staffel „Teenager werden Mütter“, zu sehen ab 5. Jänner auf ZAPPN und natürlich auf ATV. 📺

Lust auf mehr Baby-Content?

Bei „Teenager werden Mütter“ sind in der 17. Staffel neue Gesichter mit an Bord.

Zu sehen ab 5. Jänner, um 20.15 Uhr, auf ZAPPN und ATV!

Baby Nummer 2

Bei Wahl-Österreicherin Cheyenne Ochsenknecht und ihrem Nico läuteten erst diesen Sommer die Hochzeitsglocken, rund ein Jahr nach der Geburt von Tochter Mavie. Nun hat das Paar wieder allen Grund zur Freude: Die 22-Jährige ist erneut schwanger, wie erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde. So schön! 🤩

Mehr Zuwachs

Auch im Hause Hotwagner ist es bald soweit: Ö3-Moderatorin Lisa Hotwagner ist aktuell mit Baby Nummer 2 schwanger. Sie fand vor ihrer zweiten Babypause rührende Worte on Air, denn als Neu-Mami ist aller Anfang schwer. Ihre Message: „Lass dir helfen!“ Wir finden, absolut schöne Worte, um in eine aufregende Zeit zu starten. ❤